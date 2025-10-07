Highlight Summary Points:जातीवरून अपमान आणि पैशासाठी छळ सहन न झाल्याने अमृता ऋषिकेश गुरव (वय २५) या नववधूची आत्महत्या.सासरच्यांकडून दोन लाख रुपये माहेरातून आणण्याचा दबाव, तसेच पती व नणंदकडून जातीवरून अपमान.पती, सासू, सासरे, नणंद आणि मामाविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात दाखल..Sangli Crime Incident : जातीवरून अपमान व माहेरातून दोन लाख रुपये आणण्याचा दबाव सहन न झाल्याने अमृता ऋषिकेश गुरव (वय २५) या नववधूने आत्महत्या केली. विवाहानंतर पती ऋषिकेश, सासू अनुपमा, सासरे अनिल, नणंद ऋतुजा आणि मामा नंदकिशोर यांनी तिचा शारीरिक व मानसिक छळ केला..सासूने कॅन्सर असल्याचे कारण सांगून पैसा आणण्याचा दबाव टाकला, तर नणंद आणि पतीने जातीवरून अपमान व मारहाण केली. ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रात्री अमृताने विषारी औषध प्यायले. तिला इस्लामपूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले; उपचारांदरम्यान तिने आईला सांगितले की छळ आणि अपमानामुळे तिने हे पाऊल उचलले..नंतर तिची प्रकृती बिघडल्यामुळे कोल्हापूरमध्ये हलवले; परंतु ५ ऑक्टोबर सकाळी साडेसात वाजता तिचा मृत्यू झाला. इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात पती, सासू, सासरे, नणंद आणि मामा या पाच जणांवर आत्महत्येस प्रवृत्त करणे व मानसिक व शारीरिक छळ करण्याच्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली आहे..Leopard Attack Sangli : आजोबांसोबत शेतात गेलेल्या ४ वर्षीय आरववर बिबट्यानं मारला पंजा अन्.., नातवाला वाचवण्यासाठी आजोबा बनला 'छावा'.FAQs (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न):Q1. आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे नाव व वय काय आहे?➡️ मृत महिलेचे नाव अमृता ऋषिकेश गुरव, वय २५ वर्षे आहे.Q2. तिने आत्महत्या का केली?➡️ जातीवरून अपमान, पैशासाठी दबाव आणि सासरच्यांचा छळ यामुळे तिने विष प्राशन केले.Q3. अमृतावर कोणत्या रुग्णालयात उपचार सुरू होते?➡️ सुरुवातीला इस्लामपूर येथील खासगी रुग्णालयात, त्यानंतर प्रकृती खालावल्याने कोल्हापूरमध्ये हलवले गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.