कोल्हापूर

Sangli Crime News : वारंवार जातीवरून अपमान, शारीरिक छळ; अमृता विषारी औषध प्यायली अन् सासू,नणंद, पतीवर गुन्‍हा

Physical Abuse Sangli : वारंवार जातीवरून अपमान आणि शारीरिक छळ सहन न झाल्याने अमृतानं विषारी औषध प्राशन केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
Sangli Crime News

Sangli Crime News

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

Highlight Summary Points:

जातीवरून अपमान आणि पैशासाठी छळ सहन न झाल्याने अमृता ऋषिकेश गुरव (वय २५) या नववधूची आत्महत्या.

सासरच्यांकडून दोन लाख रुपये माहेरातून आणण्याचा दबाव, तसेच पती व नणंदकडून जातीवरून अपमान.

पती, सासू, सासरे, नणंद आणि मामाविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात दाखल.

Sangli Crime Incident : जातीवरून अपमान व माहेरातून दोन लाख रुपये आणण्याचा दबाव सहन न झाल्याने अमृता ऋषिकेश गुरव (वय २५) या नववधूने आत्महत्या केली. विवाहानंतर पती ऋषिकेश, सासू अनुपमा, सासरे अनिल, नणंद ऋतुजा आणि मामा नंदकिशोर यांनी तिचा शारीरिक व मानसिक छळ केला.

Loading content, please wait...
Sangli
Crime News
crime news in marathi
Crime Against Woman
Marital abuse
crime marathi news
Physical abuse
police Sangli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com