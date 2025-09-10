Navid Mushrif : नविद मुश्रीफांना शौमिका महाडिकांनी म्हटलं पळपुटे; बहीण-भावाच्या नात्यात दुरावा?

Kolhapur Politics Gokul Dudh :‘गोकुळला ‘अ’ वर्ग दर्जा मिळाला आहे. तो दर्जा पूर्वीपासून आहे. तो आजही आहे, ही बाब चांगली आहे. गोकुळ ही चांगली संस्था आहे. मात्र, ‘अ’ वर्ग दर्जा आम्हीच मिळवला, असा अविर्भाव नसावा. दरम्यान, सभेत सभासदांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतो म्हणणाऱ्या अध्यक्षांनी उत्तरे न देताच सभा संपविली. त्यामुळे अध्यक्षांची पळपुटी भूमिका योग्य नसल्याची टीका संचालिका शौमिका महाडिक यांनी केली..महाडिक म्हणाल्या, ‘प्रश्नोत्तरे झाल्यानंतर बोलायला संधी दिली जाणार होती. पण, ती दिली नाही. एफ.एम.च्या जाहिरातीसाठी जो दर दिला तो चुकीचा आहे. जाहिरातीमध्ये वाढ झाली पाहिजे, अशी एखादी संस्था म्हणत असेल तर त्या संस्थेला जाहिरातीबद्दल काय माहिती आहे, हे तपासावे लागले. आम्ही प्रश्न केलेत म्हणून कोणाला तरी प्रतिप्रश्न करायला लावायचे, याच कारभारावर आमचा आक्षेप आहे. दरम्यान, लाडक्या भावाने आमची फसवणूक केली आहे. सर्व प्रश्नांची उत्तर देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांनी पळपुटेपणाची भूमिका घेतली हे योग्य नाही.’.‘गोकुळ’मध्ये फक्त अध्यक्षच महायुतीचेशौमिका महाडिक यांची प्रतिक्रिया घेणाऱ्या पत्रकारांनी गोकुळमध्ये सध्या महायुतीची सत्ता आहे, असे वाक्य उच्चारताच ‘गोकुळ’मध्ये फक्त अध्यक्षच महायुतीचा आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. आता आभार मानायचे राहिले... एकाच ठिकाणी उभे असणाऱ्या अध्यक्ष नविद मुश्रीफ आणि संचालक शौमिका महाडिक यांना प्रसारमाध्यमांनी विविध प्रश्न विचारले..Gokul Dudh Sangh : सतेज पाटलांनी एका वाक्यात कंडका पाडला, ५ वर्षातील गोकुळच्या कारभारावर विरोधकांना दिलं स्पष्टीकरण.यामध्ये, आमच्या लाडक्या बहिणींनी जे प्रश्न विचारले आहे, त्याला उत्तर दिली आहेत, असे मुश्रीफ म्हणाले. तर, गोकुळने लेखी उत्तरे पाठविली आहेत. ती अजून मिळायची आहेत, असा खुलासा महाडिक यांनी केला. संचालकांमध्ये झालेल्या जोरदार चर्चेनंतर, ‘आता काय शिल्लक राहिले’, असा सवाल एका संचालकाने केला. यावर ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील यांनी आता फक्त आभार मानायचे राहिले आहे, बाकी सभा संपलीच म्हणायची, अशी मिश्कील टिप्पणी केली. यावरही जोरदार हशा पिकला..मंत्री मुश्रीफ-राहुल पाटील एकाच गाडीतूनमंत्री हसन मुश्रीफ आणि जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल पाटील हे कागल येथील शासकीय विश्रामगृहातून एकाच वाहनातून सभेच्या ठिकाणी आले. याठिकाणी गोकुळच्या विविध उत्पादनाच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन मंत्री मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुश्रीफ यांनी राहुल पाटील यांनाही नारळ फोडण्याचा मान दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.