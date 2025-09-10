कोल्हापूर

Navid Mushrif : नविद मुश्रीफांना शौमिका महाडिकांनी म्हटलं पळपुटे; बहीण-भावाच्या नात्यात दुरावा?

Gokul Dudh Sangh : दरम्यान, सभेत सभासदांच्या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे देतो म्हणणाऱ्या अध्यक्षांनी उत्तरे न देताच सभा संपविली. त्यामुळे अध्यक्षांची पळपुटी भूमिका योग्य नसल्याची टीका संचालिका शौमिका महाडिक यांनी केली.
Navid Mushrif

Navid Mushrif

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Kolhapur Politics Gokul Dudh :‘गोकुळला ‘अ’ वर्ग दर्जा मिळाला आहे. तो दर्जा पूर्वीपासून आहे. तो आजही आहे, ही बाब चांगली आहे. गोकुळ ही चांगली संस्था आहे. मात्र, ‘अ’ वर्ग दर्जा आम्हीच मिळवला, असा अविर्भाव नसावा. दरम्यान, सभेत सभासदांच्या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे देतो म्हणणाऱ्या अध्यक्षांनी उत्तरे न देताच सभा संपविली. त्यामुळे अध्यक्षांची पळपुटी भूमिका योग्य नसल्याची टीका संचालिका शौमिका महाडिक यांनी केली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
satej patil
Gokul Election
Dhananjay Mahadik
Hasan Mushrif
navid mushrif
amal mahadik
shaumika mahadik
kolhapur city
Mahadevrao Mahadik
Gokul Dudh Sangh Kolhapur
Gokul Milk Politics
Satej Patil BJP
Shoumika Mahadik
Gokul Cooperative Meeting
Navid Mushrif speech
Gokul Dudh Ice Cream launch

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com