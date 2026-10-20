Shoumika Mahadik Gokul Election : शौमिका महाडिकांना गोकुळमधील पराभव जिव्हारी; सोशल मीडियावर पहिल्यांदाच व्यक्त केली प्रतिक्रिया

Gokul Dairy Election Result 2026 : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीत पराभवाचा धक्का बसल्यानंतर शौमिका महाडिक यांनी दसऱ्यानिमित्त समाजमाध्यमांवर केलेली पोस्ट चर्चेचा विषय ठरली आहे. ‘एका पराभवाने संघर्षाची धार कमी होणार नाही!’ असा निर्धार व्यक्त करत त्यांनी विजयादशमीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांच्या या पोस्टची सध्या चर्चा सुरू आहे..गोकुळच्या निवडणुकीत महाडिक कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शौमिका महाडिक यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यांचा जवळपास शंभरहून अधिक मतांनी पराभव झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. गोकुळमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून महाडिक कुटुंबाचे वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे शौमिका महाडिक यांच्या पराभवाची विशेष चर्चा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शौमिका महाडिक यांनी दसऱ्यानिमित्त समाजमाध्यमांवर पोस्ट केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे..Satej Patil Strategy In Gokul Election : महायुतीचे तीन मंत्री, मुख्यमंत्री एका बाजूला अन् सतेज पाटील एकटे; 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत कसा पेटवला 'वादळात दिवा'?.काय आहे शौमिका महाडिक यांची पोस्ट?‘एका पराभवाने संघर्षाची धार कमी होणार नाही!अन्यायाविरोधात उपसलेली तलवार म्यान होणार नाही!नव्या ताकदीने करूया संकल्प विजयाचा!सर्व नागरिकांना विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!’अशा आशयाची पोस्ट शौमिका महाडिक यांनी केली आहे. निवडणुकीतील पराभवानंतर त्यांनी व्यक्त केलेल्या या भूमिकेमुळे त्यांच्या पोस्टची चर्चा रंगली आहे..गोकुळच्या निवडणुकीत अनेक दिग्गजांना धक्कागोकुळच्या निवडणुकीत शौमिका महाडिक यांच्यासह नविद मुश्रीफ, अरुण डोंगळे, विश्वास पाटील-आबाजी यांसारख्या अनेक दिग्गजांना पराभवाचा सामना करावा लागला. दुसरीकडे, संघाच्या संचालक मंडळात ११ नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे.आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने महायुतीला आव्हान देत निवडणुकीत विजय मिळवला. या निकालामुळे कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रासह जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे. आता निवडणुकीतील पराभवानंतर शौमिका महाडिक यांनी केलेल्या पोस्टमधून त्यांनी संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केल्याचे दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.