Kolhapur Crime : दोन महिन्यांच्या कमाईचे ३० हजार, मोबाईल आणि… सिद्धू बनवी प्रकरणातील अनेक प्रश्न अनुत्तरित

कोल्हापूर : हॉकी स्टेडियम परिसरात मित्राकडून वायरीने गळा आवळून सिद्धू बनवी या मजुराचा खून केल्याची घटना रविवारी पहाटे उघडकीस आली होती. संशयित मनीष राऊत याने त्याचा गळा आवळण्यासाठी वापरलेली वायर जप्त करून फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवली. .मृताच्या अंगावरील कपडे, रक्ताचे नमुनेही तपासणीसाठी आज पाठवले. अधिक माहिती अशी, संशियत मनीष राऊत आणि सिद्धू बनवी हे दोघे रविवारी रात्री जेवण्यासाठी एकत्र गेले होते. दारू पिल्यानंतर व्हीनस कॉर्नर येथील हॉटेलमध्ये जेवताना त्यांच्यात वाद झाला. .Kolhapur Crime :सीसीटीव्हीतून उलगडले शेवटचे क्षण; व्हीनस कॉर्नर, मद्यप्राशन आणि त्यानंतरची खरी कहानी अजूनही....आईवरून शिवी दिल्याचा राग आल्याने मनीषने त्याला मारहाण केली होती. तिथून घरी जाण्यासाठी दोघे मनीषच्या दुचाकीवरून बाहेर पडले. यल्लम्मा मंदिर चौकात दुचाकी बंद पडल्याचा बहाणा करून मनीषने सिद्धूला उतरवले..पायी गेल्याचे सीसीटीव्हीत कैद...मनीष राऊत हा त्याची दुचाकी ढकलत हॉकी स्टेडियमच्या दिशेने चालत होता, तर सिद्धू बनवी चालत त्याच्या मागून बडबड करतच पायी निघाल्याचे सीसीटीव्हीत कैद झाले आहे. खून झाला त्या ठिकाणापर्यंत दोघे पायी आले आहेत. .Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....त्यानंतर लघुशंकेच्या बहाण्याने बाजूला गेलेल्या मनीषने अचानकपणे सिद्धूच्या गळ्याभोवती वायर गुंडाळली. फुटपाथवरील खांबाजवळ ओढून ही वायर ताकदीने ओढून सिद्धूचा खून केला..मोबाईल अद्याप गायब...सिद्धू बनवी चिकनंदी (ता. गोकाक) येथे दोन महिने काम करीत होता. तिथून निघताना मालकाकडून ३० हजार रुपये घेतले होते; परंतु, मृतदेहाजवळ ही रक्कम किंवा सिद्धूचा मोबाईलही मिळाला नव्हता. पैसे, आणि मोबाईलबाबत संशयिताकडे चौकशी केली असता त्याने याबद्दल काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले. पोलिस मोबाईलचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.