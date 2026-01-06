कोल्हापूर

Gold Silver Price : चांदीचा पुन्हा नवा उच्चांक; २ लाख ५५ हजारांवर चांदी, सोन्याच्या दरात २ हजारांची वाढ

Silver Price Hits Record High : चांदीने पुन्हा एकदा नवा उच्चांक गाठला असून दर थेट २ लाख ५५ हजारांवर पोहोचले आहेत. सोन्याच्या दरातही २ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.
Gold and silver price forecast India

Gold and silver price forecast India

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Silver Rate Hike India : मागच्या २४ तासांत चांदीच्या दराने नवा उच्चांक गाठला आहे. सोमवारी शेअर बाजाराची सुरूवात होताना चांदीचा दर २ लाख ४३ हजारांच्या आसपास होता परंतु आज मंगळवारी बाजार बंद होता तो दर तब्बल १२ हजारांनी वाढून तो दर २ लाख ५५ हजारांवर पोहोचला आहे. दिवसभरात आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीच्या दरात जोरदार तेजी दिसून आली. तर सोन्याच्या दर सकाळी १ लाख ३६ हजार होता तो १ लाख ३८ हजारांवर पोहोचला आहे. सोन्याच्या दरात २ हजारांची वाढ दिसून आली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Gold Rate
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Silver
Gold Investment
Jalgaon Gold Market
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
Silver jewelry demand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com