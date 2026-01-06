Gold Silver Price : चांदीचा पुन्हा नवा उच्चांक; २ लाख ५५ हजारांवर चांदी, सोन्याच्या दरात २ हजारांची वाढ

Silver Rate Hike India : मागच्या २४ तासांत चांदीच्या दराने नवा उच्चांक गाठला आहे. सोमवारी शेअर बाजाराची सुरूवात होताना चांदीचा दर २ लाख ४३ हजारांच्या आसपास होता परंतु आज मंगळवारी बाजार बंद होता तो दर तब्बल १२ हजारांनी वाढून तो दर २ लाख ५५ हजारांवर पोहोचला आहे. दिवसभरात आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीच्या दरात जोरदार तेजी दिसून आली. तर सोन्याच्या दर सकाळी १ लाख ३६ हजार होता तो १ लाख ३८ हजारांवर पोहोचला आहे. सोन्याच्या दरात २ हजारांची वाढ दिसून आली..या तेजीमागे अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यात वाढत चाललेला तणाव कारणीभूत असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून चांदीकडे मागणी वाढत असल्याने दरांना पाठबळ मिळत आहे. अल्पकालीन काळात वाढती अनिश्चितता अशीच राहिल्यास चांदीच्या दरात आणखी वाढ होऊ शकते. चांदीचा मोठा वापर औद्योगिक क्षेत्रात होत असल्याने जागतिक आर्थिक मंदी किंवा दीर्घकालीन अस्थिरता निर्माण झाल्यास सोन्याच्या तुलनेत चांदीवर दबाव येऊ शकतो..भविष्यात जागतिक पातळीवर अशीच अस्थिरता राहिल्यास सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या दराची स्थिती बनू शकते. ऊर्जा पुरवठ्यातील अडथळे किंवा संरक्षण खर्चात वाढ झाल्यास निर्माण होणारा महागाईचा दबाव, मौल्यवान धातूंना महागाईविरोधी संरक्षण म्हणून अधिक आकर्षक बनवू शकतो..भारत हा भौतिक चांदी गुंतवणुकीच्या बाबतीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा बाजार असून, काही काळात त्याने अमेरिकेलाही मागे टाकले आहे. देशात पारंपरिक पद्धतीने चांदीचे मालकी हक्क ठेवण्याची परंपरा असून, २०२४ मध्ये एकूण किरकोळ मागणीपैकी सुमारे ७० टक्के मागणी चांदीच्या विटांच्या (सिल्व्हर बार) स्वरूपात होती..गेल्या पाच वर्षांपासून जागतिक पातळीवर चांदीची मागणी पुरवठ्यापेक्षा अधिक असल्याने सातत्याने तुटवडा निर्माण होत आहे. सध्या एकूण चांदीच्या मागणीपैकी सुमारे ५० टक्के मागणी औद्योगिक क्षेत्रातून येते, ज्यात सौरऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहने यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.मौल्यवान आणि औद्योगिक धातू असा दुहेरी लाभ मिळत असल्याने आगामी काळात चांदीच्या दरात तेजी कायम राहण्याची शक्यता आहे. मजबूत मागणीचा अंदाज आणि पुरवठ्याबाबतच्या चिंतेमुळे चांदीसाठी तेजीची मूलभूत परिस्थिती तयार होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.