Silver Rate Today : चांदी दराचे सगळे रेकॉर्ड मोडणार? तज्ज्ञांच्या मतानुसार बाजारात अस्थिरता राहणार

Silver Price Prediction Experts : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारात चांदीच्या दरात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. आज दिवसाच्या सुरुवातील चांदीच्या दरात २ लाख ४२ हजार रुपये असा दर होता. काल दिवसभरात चांदीच्या भावात सरासरी ४ हजारांची वाढ झाल्याची पहायला मिळाली . दरम्यान मागच्या आठवड्यात २ लाख ५५ हजारांवर गेलेली चांदी ८ टक्क्यांनी घसरून २ लाख ४० हजारांच्या आसपास थांबली आहे..दरम्यान, मागच्या २४ तासांत मल्टी कमॉडिटी एक्स्चेंज (MCX) वर देशांतर्गत फ्युचर्स बाजारात ९९९ शुद्धतेच्या चांदीचा दर प्रति किलो २ लाख ४० हजार ३४९ रुपयांवर स्थिरावला. हा दर मागील व्यवहाराच्या तुलनेत १.९ टक्क्यांनी वाढलेला आहे. मात्र, २९ डिसेंबर रोजी नोंदवलेल्या २ लाख ५४ हजार १७४ रुपयांच्या उच्चांकापासून चांदीचा दर सुमारे ५.४४ टक्क्यांनी घसरला आहे..Gold Silver Price Drop : नववर्षाची सुरुवात गोड! सोने-चांदी दरात घसरण, सोन्या चांदीचे जाणून घ्या भाव.चांदीच्या दरात घसरण का?ऑगमाँट बुलियनने १ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, डिसेंबर अखेरीस चांदीने उसळी घेत अडिच लाखांचा टप्पा गाठला. मात्र, यानंतर लगेच २४ तासांत २० हजारांनी चांदीच्या दरात घसरण पहायला मिळाली होती. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुट्ट्यांमुळे व्यवहार कमी असताना ही अस्थिरता अधिक तीव्र झाली. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला न्यूयॉर्क बाजार उघडताच जबरदस्त फोर्स्ड सेलिंग सुरू झाली. ८० डॉलरच्या आसपास चांदी खरेदी केलेल्या गुंतवणूकदारांना वाढीव मार्जिन भरणे शक्य न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. या साखळी विक्रीमुळे काही तासांतच अब्जावधी डॉलरची किंमत अगदी नगण्य झाली यामुळे दर अचानक घसरले..दरम्यान, ब्रिकवर्क रेटिंग्जचे संशोधन प्रमुख राजीव शरण यांनी चांदीच्या ऐतिहासिक तेजीवर म्हणाले की, गेल्या वर्षी चांदीच्या किमतीत जवळपास १४०% वाढ झाली, जी सोन्याच्या मजबूत कामगिरीशी जुळते. ते म्हणाले की, ही तेजी दर्शवते की गुंतवणूकदार आणि देश त्यांच्या पोर्टफोलिओ धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करत आहेत आणि मौल्यवान धातूंना पूर्वीपेक्षा जास्त महत्त्व देत आहेत..भविष्यात ही हालचाल कशी असेल?विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये अल्पावधीत काही चढ-उतार किंवा स्थिरता येऊ शकते, परंतु महागाई, कमकुवत चलन आणि भू-राजकीय अनिश्चितता यासारखे घटक दोन्ही मौल्यवान धातूंना आधार देत राहतील. येत्या काही महिन्यांत सोन्याचे भाव प्रति औंस $४,५०० ते $५,००० च्या श्रेणीत राहण्याची अपेक्षा आहे. गुंतवणूकदारांच्या सततच्या हिताचा फायदा चांदीलाही होत राहील..