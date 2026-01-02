कोल्हापूर

Silver Rate Today : चांदी दराचे सगळे रेकॉर्ड मोडणार? तज्ज्ञांच्या मतानुसार बाजारात अस्थिरता राहणार

Silver Investment Outlook : चांदीचे दर ऐतिहासिक उच्चांक गाठण्याची शक्यता असून तज्ज्ञांच्या मते पुढील काळात बाजारात मोठी अस्थिरता पाहायला मिळू शकते.
Experts predict silver price volatility

Experts predict silver price volatility

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Silver Price Prediction Experts : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारात चांदीच्या दरात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. आज दिवसाच्या सुरुवातील चांदीच्या दरात २ लाख ४२ हजार रुपये असा दर होता. काल दिवसभरात चांदीच्या भावात सरासरी ४ हजारांची वाढ झाल्याची पहायला मिळाली . दरम्यान मागच्या आठवड्यात २ लाख ५५ हजारांवर गेलेली चांदी ८ टक्क्यांनी घसरून २ लाख ४० हजारांच्या आसपास थांबली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Silver Rate
maharashtra
Silver
Falling gold-silver prices
silver jewelry
gold and silver
silver rates
kolhapur city
Silver jewelry demand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com