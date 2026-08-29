Smart Meter Complaints: ‘स्मार्ट मीटर’बाबत सर्वाधिक २६६ तक्रारी महावितरणच्या ग्राहक समाधान शिबिरात ४०४ तक्रारी दाखल

कोल्हापूर: महावितरणतर्फे जिल्ह्यात उपविभागीयस्तरावर ४७ ठिकाणी ग्राहक समाधान शिबिरे घेण्यात आली. यामध्ये एकूण ४०४ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यातील सर्वाधिक २६६ तक्रारी या ‘स्मार्ट मीटर’ संदर्भातील होत्या. .वीज ग्राहकांच्या समस्या व तक्रारींचे स्थानिक पातळीवर तातडीने निराकरण व्हावे आणि स्मार्ट मीटरसह विविध वीज विषयक ग्राहकांच्या शंका दूर व्हाव्यात, यासाठी महावितरणच्या कोल्हापूर मंडलातर्फे ही शिबिरे घेण्यात आली..Air India Employee Wife Death : एअर इंडिया कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने उचललं टोकाचं पाऊल, ९ वर्षांची मुलगी समोरचं घटना; पतीच्या मोबाईलमध्ये फोटो नेमका कोणाचा?.दिवसभरात या शिबिरांमध्ये ४०४ तक्रारी अर्ज दाखल झाले, त्या पैकी ३९७ अर्जांचा निपटारा करण्यात आला. उर्वरित प्रलंबित सात अर्ज हे स्मार्ट मीटरसह अन्य तक्रारींचे असून, त्यावर कार्यवारी सुरू आहे..Air India Employee Wife Death : एअर इंडिया कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने उचललं टोकाचं पाऊल, ९ वर्षांची मुलगी समोरचं घटना; पतीच्या मोबाईलमध्ये फोटो नेमका कोणाचा?.कोल्हापूर शहर विभागात दाखल झालेले सर्वच ४२ अर्ज निकाली काढले. कोल्हापूर ग्रामीण विभाग-२ मध्ये प्राप्त झालेले सर्वच ९६, जयसिंगपूर विभागात प्राप्त झालेेले सर्वच ८३, गडहिंग्लज विभागात प्राप्त झालेले सर्वच ४०, कोल्हापूर ग्रामीण विभाग-१ मध्ये प्राप्त झालेल्या ८७ पैकी ८४ इचलकरंजी विभागात ५६ पैकी ५२ अर्ज निकाली काढण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.