कोल्हापूर

Smart Meter Complaints: ‘स्मार्ट मीटर’बाबत सर्वाधिक २६६ तक्रारी महावितरणच्या ग्राहक समाधान शिबिरात ४०४ तक्रारी दाखल

404 Complaints Filed at Customer Satisfaction Camps: महावितरणच्या कोल्हापूर मंडलातील ४७ ग्राहक समाधान शिबिरांमध्ये ४०४ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी तब्बल २६६ तक्रारी स्मार्ट मीटरशी संबंधित होत्या, तर ३९७ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला.
Smart Meter Complaints

Smart Meter Complaints

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: महावितरणतर्फे जिल्ह्यात उपविभागीयस्तरावर ४७ ठिकाणी ग्राहक समाधान शिबिरे घेण्यात आली. यामध्ये एकूण ४०४ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यातील सर्वाधिक २६६ तक्रारी या ‘स्मार्ट मीटर’ संदर्भातील होत्या.

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