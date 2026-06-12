Smart Meter Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यात 'स्मार्ट मीटर'ला सर्वाधिक पसंती, पावणेआठ लाख घरामध्ये कनेक्शन बसवले

Smart Electricity Meter : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पावणे आठ लाख घरात आतापर्यंत महावितरणची स्मार्ट मीटर बसवली आहेत. यामध्ये कोल्हापूर शहर विभागात सर्वाधिक एक लाख ६१ हजार २८० मीटरचा समावेश आहे. महावितरणने लवकरात लवकर शंभर टक्केचा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी मोहीम गतिमान केली आहे..वर्षभरापासून महावितरणकडून स्मार्ट टीओडी मीटर बसविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. याला सुरुवातीपासूनच वीज ग्राहकांचा विरोध होत आहे. यामुळे अनेकवेळा ग्राहक व महावितरणचे कर्मचारी यांच्यामध्ये संघर्ष पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत ७५. १३ टक्के इतकी स्मार्ट मीटर बसवली आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील लघुदाब ग्राहक, उच्चदाब ग्राहक, लघुदाब नवीन विद्युत जोडणी, उच्चदाब नवीन जोडणी, वितरण रोहित्र,पुनर्जोडणी, वीज निर्मिती केंद्रांचा समावेश आहे..Kolhapur Water Supply : कोल्हापूर शहराची ‘थेट पाईप’ बंद पडली, धरणातील पाणी संपल्याने निर्णय.गडहिंग्लज विभागात एक लाख ४९ हजार ६५९, इचलकरंजी विभागात ८२ हजार ५७८, जयसिंगपूर विभागात एक लाख आठ हजार ५६४ मीटर बसविली आहेत. कोल्हापूर ग्रामीण विभाग-१ मध्ये एक लाख ४८ हजार ३७६, कोल्हापूर ग्रामीण विभाग-२ मध्ये एक लाख २५ हजार ९६१ मीटर बसविली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.