Kolhapur-Sindhudurg Road : शिवडाव-सोनवडे घाटमार्गातील अंतिम अडसर दूर; केंद्रीय पर्यावरण समितीची मंजुरी, 13 कोटींचा निधी मंजूर, जाणून घ्या कसा असणार नवा मार्ग

कडगाव : कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या सोनवडे-शिवडाव घाटमार्ग उभारणीतील अंतिम अडसरही आता दूर झाला आहे. या बहुप्रतीक्षित प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण समितीकडून अंतिम परवानगी मिळाल्याची माहिती गारगोटी बांधकाम विभागाने (Sonavde Shivdav Ghat Road latest news) दिली..शिवडाव-सोनवडे घाटरस्त्यासाठी जानेवारी २०१८ मध्ये पर्यावरण समितीने सकारात्मक अहवाल सादर केला होता. त्यामुळे या घाटाचे काम अंतिम टप्प्यात आले होते; पण अनेक वर्षे प्रलंबित घाट रस्त्याची केलेली अलाइनमेंट सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ग्रेडनुसार झालेली नव्हती. त्यामुळे नव्याने अलायमेंट करून अहवाल देण्यात आला. त्याला केंद्रीय पर्यावरण समितीने परवानगी दिली आहे..Amba Ghat Road Repair : आंबा घाटात आधुनिक एरडॉक्स प्लेटस्चा वापर; खचलेल्या भागात 30 मीटर लांब, 5 मीटर उंच भिंत, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचा मोठा निर्णय.केंद्रीय पर्यावरण समिती तज्ज्ञ समितीमध्ये मनमोहन सिंग, सदस्य नीरज शर्मा, डॉ. व्ही. के. जैन, डॉ. रमेश, कार्यकारी अभियंता बी. एल. हजारे, उपअभियंता महेश कांजर, शाखा अभियंता सागर कुंभार यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. हे काम मार्गस्थ लावण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार नीलेश राणे यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधींनी केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे..Ghodge-Sonawade Ghat : 40 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! घोटगे-सोनवडे घाटाला केंद्रीय समितीचा ग्रीन सिग्नल, कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग अंतर होणार कमी; आमदार नीलेश राणेंचा पाठपुरावा.पालकमंत्री आबिटकर यांनी नाईकवाडी ते घाटमाथ्यापर्यंतच्या खासगी जमिनीतील ९०० मीटरच्या रस्त्यासाठी सुमारे १३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या कामाची सुरुवात लवकरच होणार आहे. त्यामुळे शिवडाव-सोनवडे घाटाचे प्रलंबित काम मार्गस्थ लागण्याची चिन्हे आहेत. लवकरच घाट होण्यासंदर्भात जनसुनावणी घेण्यात येणार आहे, असे भुदरगड सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.