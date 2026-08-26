कोल्हापूर

Kolhapur-Sindhudurg Road : शिवडाव-सोनवडे घाटमार्गातील अंतिम अडसर दूर; केंद्रीय पर्यावरण समितीची मंजुरी, 13 कोटींचा निधी मंजूर, जाणून घ्या कसा असणार नवा मार्ग

Sonavde-Shivdav Ghat Road Update : सोनवडे-शिवडाव घाटमार्गाला केंद्रीय पर्यावरण समितीची अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. नव्या अलाइनमेंटला मान्यता मिळाल्याने कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग जोडणाऱ्या या बहुप्रतीक्षित घाटरस्त्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Sonavde Shivdav Ghat Road

Sonavde Shivdav Ghat Road

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कडगाव : कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या सोनवडे-शिवडाव घाटमार्ग उभारणीतील अंतिम अडसरही आता दूर झाला आहे. या बहुप्रतीक्षित प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण समितीकडून अंतिम परवानगी मिळाल्याची माहिती गारगोटी बांधकाम विभागाने (Sonavde Shivdav Ghat Road latest news) दिली.

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