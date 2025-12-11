कोल्हापूर

Gadhinglaj Swabhimani Agitation : सोयाबीनच्या पोत्यांसह प्रांत कार्यालयात ठिय्या; आधारभूत दरापुरती स्वाभिमानींची सरकारला थेट हाक

Soybean Procurement Protest : खरेदी केंद्राला मंजुरी न मिळाल्याने संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रांत कार्यालयातच सोयाबीनची पोती उतरवून प्रशासनाला जागे केले असून आश्वासनांच्या खेळात अडकलेल्या उत्पादकांनी MSPची ठाम मागणी करत बेमुदत ठिय्या आंदोलन पुकारले
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : गडहिंग्लज व हलकर्णी येथे आधारभूत दराने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा पाठपुरावा सुरू आहे; मात्र प्रशासनाच्या चालढकलपणामुळे स्वाभिमानीने आज थेट येथील प्रांत कार्यालयाच्या दारात सोयाबीनची पोती उतरवली.

