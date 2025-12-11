Gadhinglaj Swabhimani Agitation : सोयाबीनच्या पोत्यांसह प्रांत कार्यालयात ठिय्या; आधारभूत दरापुरती स्वाभिमानींची सरकारला थेट हाक

गडहिंग्लज : गडहिंग्लज व हलकर्णी येथे आधारभूत दराने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा पाठपुरावा सुरू आहे; मात्र प्रशासनाच्या चालढकलपणामुळे स्वाभिमानीने आज थेट येथील प्रांत कार्यालयाच्या दारात सोयाबीनची पोती उतरवली. .सोयाबीनची आधारभूत दराने प्रांताधिकाऱ्यांनी रक्कम द्यावी, अशी भूमिका घेत ठिय्या मारला. केंद्राला मंजुरी मिळत नाही तोवर बेमुदत आंदोलन सुरू राहणार आहे. स्वाभिमानीने खरेदी केंद्राच्या मागणीसाठी हलकर्णी येथे सोयाबीन परिषद घेतली. त्यानंतर प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. .Kolhapur Traders Protest : दुहेरी कराचे सावट: ‘जीएसटीवर सेस कशासाठी?’ संतप्त व्यापाऱ्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात घोषणांनी दणाणलेला मोर्चा.यावेळी प्रशासनाकडून दिलेले आश्वासन पाळले न गेल्यामुळे दुंडगे येथे रास्ता रोको आंदोलन केले; मात्र पुन्हा पदरी आश्वासनच पडले. महिन्याभरानंतरही हालचाली न झाल्याने प्रांताधिकाऱ्यांकडे बैठक घेण्याची मागणी निवेदनातून केली होती. भारतीय किसान संघाचाही याच मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे..दरम्यान, आज प्रांत कार्यालयात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भारतीय किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची प्रांताधिकारी एकनाथ काळबांडे यांच्यासोबत बैठक झाली. स्वाभिमानीचे राज्य सचिव राजेंद्र गड्यान्नावर, किसान संघाचे राम पाटील यांनी सोयाबीन खरेदी केंद्राची गरज स्पष्ट केली. प्रांताधिकारी काळबांडे यांनी अनामत रक्कम न भरल्याने करड्याळच्या संस्थेचा प्रस्ताव बाजूला पडला आहे. बाजार समितीने नव्याने प्रस्ताव दिला आहे. .Kolhapur Traders : मार्केट सेस रद्द करण्यासाठी कोल्हापूर बंदची हाक; व्यापाऱ्यांचा निर्धार आणि शासनाला दिलेला ठाम इशारा!.दोन-तीन दिवसांत मंजुरी मिळेल असे सांगितले; पण केंद्राला आजच्या आज मंजुरी मिळाली पाहिजे. सोयाबीन तुमच्या दारात उतरवून घेणार आहे. त्याची आधारभूत दराने होणारी रक्कम आम्हाला द्यावी, असे सांगत ‘स्वाभिमानी’चे कार्यकर्ते बैठकीतून बाहेर पडले. प्रांत कार्यालयाच्या दारात सोयाबीनची पोती उतरवून घेतली. प्रशासनाला जागे करण्यासाठी प्रतिकात्मकता म्हणून घंटानाद सुरू केला..दरम्यान, सायंकाळी सातला प्रांताधिकारी काळबांडे यांनी स्वाभिमानीच्या आंदोलकांची भेट घेतली. आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली; मात्र आंदोलक भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे ठिय्या आंदोलन सुरूच आहे. बसवराज मुत्नाळे, धनाजी पाटील, विक्रांत नार्वेकर, राजू पाटील, फुलाजी खैरे, सदाशिव पाटील, सयाजी पाटील, सुरेश वांद्रे, बंडू बिरंजे, जिवबा नाईक, बाळगोंडा पाटील, अशोक पाटील, चेतन लोखंडे यांच्यासह कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. .‘नाफेड’कडून मंजुरीची प्रतीक्षा‘स्वाभिमानी’चे कार्यकर्ते बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर प्रांताधिकारी काळबांडे यांनी जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडून सहकार व पणनच्या प्रधान सचिवांना प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला. या प्रस्तावाला आता ‘नाफेड’च्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.