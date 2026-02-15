कोल्हापूर

SP Action Against Police Officer : तक्रार दाखल करण्याची भिती घालून पैसे मागणाऱ्या पोलिसावर एसपींची थेट कारवाई, कोल्हापुरातील घटना

Kolhapur crime news today : शाहूवाडी तालुक्यातील पोलिसाच्या गैरवर्तनावर एसपींची कठोर भूमिका. तक्रारीची धमकी देऊन पैसे मागितल्याप्रकरणी कारवाई; संपूर्ण बातमी वाचा.
SP action against corrupt police officer Kolhapur

SP action against corrupt police officer Kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

SP Takes Direct Action Against Policeman : शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची भीती घालून पैशांची मागणी केल्याप्रकरणी पोलिस अंमलदार शैलेश पाटील याला आज निलंबित करण्यात आले. पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी एक पथक पाठवून प्रकरणाची शहानिशा करत ही कारवाई केली. त्या पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विजय घेरडे यांचीही खातेअंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे. या कारवाईने शाहूवाडी तालुक्यात एकच खळबळ उडाली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
Crime News
crime news in marathi
bribe
Shahuwadi
Bribe case
Police Bribe
Bribery Case
bribe crime
kolhapur city

Related Stories

No stories found.