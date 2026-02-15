SP Action Against Police Officer : तक्रार दाखल करण्याची भिती घालून पैसे मागणाऱ्या पोलिसावर एसपींची थेट कारवाई, कोल्हापुरातील घटना

SP Takes Direct Action Against Policeman : शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची भीती घालून पैशांची मागणी केल्याप्रकरणी पोलिस अंमलदार शैलेश पाटील याला आज निलंबित करण्यात आले. पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी एक पथक पाठवून प्रकरणाची शहानिशा करत ही कारवाई केली. त्या पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विजय घेरडे यांचीही खातेअंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे. या कारवाईने शाहूवाडी तालुक्यात एकच खळबळ उडाली..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी ः शित्तूर वारुण परिसरात दोघांमध्ये झालेला वाद यापूर्वी पोलिसांनी परस्पर मिटवला होता; पण याची माहिती असल्याने अंमलदार पाटील याने एका बाजूच्या तक्रारदाराला फोन केला. ‘तुमच्याविरोधात गुन्हा दाखल करणार आहे,’ असे सांगत भीती घातली. यामुळे घाबरलेला तक्रारदार त्यांच्याकडे आला. अंमलदार पाटील याने गुन्हा दाखल न करण्यासाठी तीन लाख रुपये द्यावे लागतील, असे बजावले. यातील पैसे वरिष्ठांनाही द्यावे लागतील, असेही सांगितले होते. तडजोडीनंतर ही रक्कम सव्वा लाख रुपये करण्यात आली होती..पैशांची मागणी उघड...शाहूवाडी पोलिस ठाण्याच्या आवारात पोलिस अधीक्षकांच्या पथकाने सापळा रचला. यावेळी पैशांची मागणी व पैसे घेताना पाटील याच्यावर कारवाई झाली. या कारवाईबाबत कमालीची गोपनीयता बाळगण्यात आली होती. पाटील याच्या बोलण्यात शाहूवाडी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विजय घेरडे यांचेही नाव आल्याने दोघांना आज पोलिस अधीक्षक कार्यालयात बोलाविण्यात आले होते..तक्रारदार थेट पोलिस अधीक्षकांच्या दरबारीतक्रारदाराने त्यानंतर थेट जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेऊन पैशांच्या मागणीबाबतची तक्रार केली. तक्रारदाराने सारा प्रकार त्यांच्या कानावर घातला. गुप्ता यांनी याची खातरजमा करण्यासाठी एक पथक शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात पाठवले. तसेच पाटील याने केलेल्या संभाषणाच्या रेकॉर्डिंगवरूनही तक्रारीतील तथ्यता स्पष्ट झाली..मर्जीतील व्यक्ती ठाण्यातचपोलिस दलाच्या बदनामी केल्याचा वारंवार आरोप करत अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांना इतर बंदोबस्तात गुंतवले जायचे. ‘व्यवहार’ सांभाळण्यासाठी आपल्या मर्जीतील ‘कलेक्टर’ची नेमणूक पोलिस ठाण्यातच असायची. शैलेश पाटील याचाही मर्जीतील म्हणून समावेश होता.घेरडेंबाबतचा अहवाल ‘आयजीं’कडेपोलिस निरीक्षक विजय घेरडे यांचेही नाव या प्रकरणात समोर आले. पोलिस अधीक्षकांनी प्रकरणाची खातेअंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे. याचा अहवाल विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांना पाठविण्यात येणार आहे. यानंतर घेरडेंवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे..विशाळगडावर ‘पुरवठा’विशाळगडावर मद्यविक्रीला बंदी आहे; परंतु तेथे बेकायदा व्यवहार करण्यासाठी एकाची खास नेमणूक आहे. गांजा, दारू पुरवठ्यासह काही जणांनाच कोंबडे, बकरे कापण्याची मुभा कशी आणि याचा पुरवठादार व वरदहस्त असणाऱ्यांचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे..अपघात प्रकरण परस्पर मिटवून पुन्हा गुन्हा दाखल करण्याची भीती दाखवून शाहूवाडी पोलिस ठाण्याच्या अंमलदाराने पैसे मागितल्याची तक्रार आली होती. पथकाकडून केलेल्या चौकशीत अंमलदार शैलेश पाटील दोषी आढळल्याने त्याचे निलंबन केले. पोलिस निरीक्षकाचीही खातेअंतर्गत चौकशी करून पुढील कारवाई होईल.- योगेशकुमार गुप्ता,जिल्हा पोलिस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.