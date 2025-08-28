कोल्हापूर

Kolhapur Crime News : कोल्हापूर पोलिसांची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई, कुख्यात ‘बी. के. गँग’चे १३ जण जिल्ह्यातून हद्दपार

Police Crackdown Kolhapur : सुव्यवस्था व नागरिकांच्या जीवित-मालमत्तेचे रक्षण हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांना गुन्हेगारी टोळ्या व समाजहितास बाधक ठरणाऱ्या गुन्हेगारांवर एमपीडीए व हद्दपारीची कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षकांनी पूर्वीच दिले होते.
Sandeep Shirguppe
SP Yogeshkumar Gupta : इचलकरंजी परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या कुख्यात ‘बी. के. गँग’विरुद्ध पोलिसांनी कठोर कारवाई केली. या टोळीचा प्रमुख राजकुमार ऊर्फ बच्चन लक्ष्मण कांबळे याच्यासह तब्बल १३ सदस्यांना एक वर्षाकरिता जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार यांनी ही धडक कारवाई केली.

