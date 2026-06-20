Amit Shah Fitness Routine : गृहमंत्री शहा एक दिवस कोल्हापुरात पण फिटनेससाठी विशेष तयारी, दिल्लीतून आले आचारी; व्यायामशाळेतून ट्रेडमिल, डंबेल्सही मागवले

Amit Shah Kolhapur News : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कोल्हापूर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने विशेष तयारी केली आहे. त्यांच्यासाठी शासकीय विश्रामगृहात विविध सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यांच्या दैनंदिन व्यायामाच्या सवयी लक्षात घेऊन तेथे विशेष ट्रेडमिल बसविले आहे.पुण्याहून डंबेल्स आणली आहेत..जेवण, नाष्ट्याच्या व्यवस्थेसाठी दिल्लीतून आचारी आले आहेत. इतक्या व्यस्त कार्यक्रमातूनही केंद्रीय गृहमंत्री शहा फिटनेसबाबत काळजी घेत असल्याचे दिसते. केंद्रीय मंत्री शहा हे नियमित व्यायामाला प्राधान्य देणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांच्या मुक्कामादरम्यान व्यायामात खंड पडू नये, यासाठी विश्रामगृहात कोल्हापुरातील एका खासगी व्यायामशाळेतून अत्याधुनिक ट्रेडमिल आणि पुण्यातून चार किलो वजनाचे डंबेल्स आणले आहेत. संबंधित साहित्याची तपासणी करण्यात आली असून, सुरक्षा यंत्रणांनी या कक्षाची पूर्ण पाहणी केली आहे..यासह सकाळचा नाष्टा, दुपारच्या जेवणाच्या व्यवस्थेची विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री शहा यांच्या आहाराच्या सवयी आणि आरोग्यविषयक निकष लक्षात घेऊन दिल्लीहून दोन विशेष आचारी आणण्यात आले आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक पातळीवरील स्वयंपाक कर्मचाऱ्यांनाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यांना लागणारे आवश्यक साहित्य आणण्यात आले आहे..Amit Shah Kolhapur Visit : अमित शहा कोल्हापूर दौऱ्यावर येणार, प्रकाश आवाडेंकडून आमंत्रण; साखर उद्योगाबाबत निर्णय होणार का?.प्रत्येक पदार्थाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि सुरक्षा याबाबत स्वतंत्र प्रोटोकॉल राबविण्यात येत आहे. दरम्यान, सुरक्षा यंत्रणांनी दौऱ्याच्या सर्व ठिकाणांची पाहणी पूर्ण केली असून, शासकीय विश्रामगृह, कार्यक्रमस्थळ आणि प्रवास मार्गांवर सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.