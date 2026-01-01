Kolhapur Road Accident : नववर्षाची पहाट भीषण अपघाताने, कोल्हापुरात भरधाव इनोव्हाने चिरडल्याने तिघांचा जागीच मृत्यू

Innova Car Accident Kolhapur : पुणे–बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावरील तावडे हॉटेल चौक परिसरात पहाटे सुमारे पाचच्या सुमारास भरधाव इनोवा कारने तिघा जणांना चिरडल्याची भीषण घटना घडली. या अपघातात तिघेही जागीच ठार झाले. अपघातानंतर शाहूपुरी पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. दिलीप आण्णाप्पा पवार (६५, वळीवडे रोड, गांधीनगर) सुधीर कमलाकर कांबळे (४१, आटपाडी, सांगली), विनय सिंग गौड (२७, मध्यप्रदेश) अशी अपघातात ठार झालेल्या तिघांची नावे आहेत. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी सीपीआर रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत..प्राथमिक माहितीनुसार, तावडे हॉटेल चौकात पहाटे शेकोटी करून रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या तिघांवर भरधाव इनोवा कार काळ ठरली. या धडकेमुळे तिघेही गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाले. कोल्हापूरहून पुणे व मुंबईकडे जाणारे अनेक प्रवासी पहाटेच्या सुमारास तावडे हॉटेल चौकात थांबत असल्याने हा परिसर गजबजलेला असतो..Bribery Case Kolhapur : वर्षाचा शेवट भ्रष्ट कारभाराने, अवघ्या हजाराच्या लाचेची मागणी, कागल भूमी अभिलेख कार्यालयात एकावर कारवाई.तसेच मुंबई, पुणे व बेळगावकडून येणारी वाहने याच चौकातून जात असल्याने येथे वाहनांची मोठी वर्दळ असते. अशा गजबजलेल्या चौकात झालेल्या या अपघाताने एकच खळबळ उडाली आहे. अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या कारचा चालक व वाहनाबाबत अधिक तपास सुरू असून पुढील कारवाई शाहूपुरी पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.