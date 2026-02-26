Spine Tail Devil Ray Fish : दुर्मीळ ‘स्पाईन टील डेव्हिल रे’ मासा विक्रीसाठी कोल्हापुरात, रिल्सवरून केलं आवाहन अन् वनविभागाची थेट कारवाई

Kolhapur Fish Sale News : दुर्मीळ ‘स्पाईन टील डेव्हिल रे’ आज फुलेवाडी रिंगरोडवरील एका मासे विक्री दुकानातून ताब्यात घेण्यात आला. वनविभागाच्या पथकाने ही कारवाई करताना विक्रेत्यावर गुन्हा दाखल केला. सुनील विनोद सातपुते (रा. येडेमच्छींद्र, ता. वाळवा) असे गुन्हा नोंद झालेल्या संशयिताचे नाव आहे..याबाबत वनविभागाने दिलेली माहिती अशी ः फुलेवाडी रिंगरोड परिसरात मासे विक्रीचे दुकान आहे. तेथे दुर्मीळ मासा पाहायला व विक्रीस उपलब्ध असल्याची माहिती समाजमाध्यमावर दिसून आली. त्याची दखल घेत वनविभाग करवीरचे वनअधिकारी नंदकुमार नलवडे व पथकाने तातडीने या दुकानावर छापा टाकला. त्यावेळी त्यांना शेड्युल्ड-१ मधील ‘स्पाईन टील डेव्हील रे’ मृतावस्थेत आढळला. ही प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. त्याची हाताळणी वा वापरास बंदी आहे. असे असताना हा मासा येथे चक्क विक्रीसाठी ठेवल्याचे बघून वनविभागाचे पथकही आवक झाले. तो मासा मुंबई येथून येथे विक्रीस आल्याची माहिती विक्रेत्यांकडून देण्यात आली..कंत्राटी पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. संतोष वाळवेकर यांनी माशाचे निरीक्षण केले. त्यानंतर तो वनविभागाने ताब्यात घेतला. उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, सहाय्यक वनसंरक्षक विलास काळे, वनपाल सागर कोळी, वनरक्षक ओंकार भोसले, विकास घोलप, महादेव कुंभार, विदेश तांबोरे, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. संतोष वाळवेकर आदींनी कारवाई केली..डॉ. वाळवेकर म्हणाले, ‘‘हा मासा दुर्मीळ प्रजातीतील आहे. त्यांचे संरक्षण व संवर्धन व्हावे यासाठी शेड्युल्ड-१ मध्ये त्याची गणना होते. खोल समुद्रात ठराविक भागात त्याचा वावर असतो.’’ मानद वनरक्षक रमण कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘अनधिकृत मासेमारीतून हा मासा आलेला असावा.’’.Kolhapur Talande Sarpanch : तळंदगे ग्रामपंचायतीत राजकीय भूकंप; सरपंचांविरुद्ध १३ सदस्यांचा एकमुखी अविश्वास ठराव मंजूर.वनविभागाची कारवाई सुरू असताना अनेक जण मासा बघण्यासाठी दुकानाच्या आत आले. मोबाईलवरती फोटोही काढले. मात्र, कारवाईची कुणकुण लागताचे अनेक जण बाजूला सरकले. मुंबईतून हा दुर्मीळ मासा कोल्हापुरात कोणी आणला, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. संबधित विक्रेत्याने सोशल मीडियावर याचे रिल टाकल्याने बिंग फुटले. आता वनविभाग अशा या प्रकरणाच्या मुळाशी पोहोचणार का, असा सवाल आहे.असा आहे दुर्मीळ मासातीन फूट लांब आणि अडीच फूट रुंद असलेला या माशाचे वजन अंदाजे २५ किलोपेक्षा अधिक होते. तो पूर्ण वाढ झालेला नर आहे. अशाप्रकारचा मासा कोल्हापुरात पहिल्यांदा विक्रीस आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.