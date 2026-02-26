कोल्हापूर

Spine Tail Devil Ray Fish : दुर्मीळ ‘स्पाईन टील डेव्हिल रे’ मासा विक्रीसाठी कोल्हापुरात, रिल्सवरून केलं आवाहन अन् वनविभागाची थेट कारवाई

forest Department Action Maharashtra : दुर्मीळ ‘स्पाईन टील डेव्हिल रे’ मासा विक्रीसाठी सोशल मीडियावर आवाहन केल्यानंतर वनविभागाची तातडीची कारवाई. संपूर्ण बातमी वाचा.
Rare Spine Tail Devil Ray Found in Mumbai Sea, Forest Department Acts After Kolhapur Sale Appeal

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Fish Sale News : दुर्मीळ ‘स्पाईन टील डेव्हिल रे’ आज फुलेवाडी रिंगरोडवरील एका मासे विक्री दुकानातून ताब्यात घेण्यात आला. वनविभागाच्या पथकाने ही कारवाई करताना विक्रेत्यावर गुन्हा दाखल केला. सुनील विनोद सातपुते (रा. येडेमच्‍छींद्र, ता. वाळवा) असे गुन्हा नोंद झालेल्या संशयिताचे नाव आहे.

Kolhapur
Fish Market
fish
Forest department
fishing
Forest Department News
dead fish
Fishing Business
Forest Department Squad
Fish Seed Conservation
Fisheries
Fishing Boats
kolhapur city
Indian fishing regulations
sustainable fisheries
Fish market update
illegal fish shops closure

