कोल्हापूर

Kolhapur Accident : कोल्हापूर जिल्ह्यात एसटी अपघातांचा धोका; ७७ ब्लॅकस्पॉट ठरताहेत मृत्यूचे कारण

77 Blackspots Behind ST Bus Accidents : कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७७ ब्लॅकस्पॉटमुळे एसटी अपघातांचा धोका वाढला; प्रशासनाचा धोकादायक ठिकाणांवर अहवाल, यंदा ९३ एसटी अपघातांत ९ मृत्यू, ७० जखमी; चालकांची चूक आणि अरुंद रस्ते प्रमुख कारण
77 Blackspots Behind ST Bus Accidents

77 Blackspots Behind ST Bus Accidents

sakal

संदीप खांडेकरसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कोल्हापूर विभागात एसटीच्या अपघातास जिल्ह्यातील ७७ ब्लॅकस्पॉट कारणीभूत ठरले आहेत. यंदा एसटीचे एकूण ९३ अपघात घडले असून, त्यात नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
driver
ST
road accident
bus accident
Errors
bus Driver
MSRTC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com