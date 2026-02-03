Gadhinglaj Success Story :नववीतील अनिरुद्धचा ‘रोबोट’ राज्यात भारी ! राज्य विज्ञान प्रदर्शनात प्रथम क्रमांकाने गौरव

गडहिंग्लज : आताच्या मुलांना शेतीविषयी ओढ नाही, अशी ओरड सुरू असते; परंतु चंदगड तालुक्यातील कोवाडसारख्या ग्रामीण भागात राहून शेती कशी सुलभ होईल, या अभ्यासाद्वारे नववीच्या विद्यार्थ्याने शाश्वत शेतीसाठी तयार केलेला रोबोट राज्यात भारी ठरला आहे. .त्याचे कौशल्य व संकल्पनेतून तयार झालेल्या ‘रोबोटद्वारे शाश्वत शेती’ या उपकरणाला राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात प्रथम क्रमांक मिळाला. अनिरुद्ध संतोष देसाई असे या विद्यार्थ्याचे नाव. गडहिंग्लज हायस्कूलमध्ये तो नववीत शिकतो. cce.Success Story : १२ वीत असताना सुरु केला व्यवसाय, आता दर महिन्याला कमावतो ६ लाख रुपये, १८ व्या वर्षी कोट्याधीश....त्याचे मूळ गाव कोवाड असून, त्याच्यातील शेतीविषयीच्या कौशल्याला राज्यभरातून दाद मिळाली. दिल्लीच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे नागपुरात झालेल्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात त्याचे हे उपकरण राज्यात अव्वल ठरले. .या उपकरणाची राष्ट्रीयस्तरावर निवड झाली. स्पीकर, बॅटरी, पाईप, सर्किट, चाके, सोलर प्लेट, वायर आदी साहित्य वापरून त्याने शाश्वत शेतीसाठी हा रोबोट तयार केला आहे. शिक्षकाचे मार्गदर्शन, जिज्ञासू विद्यार्थी व कुटुंबाची भक्कम साथ या त्रिसूत्रीतून असामान्य यश मिळते, याचेच उत्तम उदाहरण म्हणून अनिरुद्धच्या यशाकडे पाहावे लागेल. .Sangli Success Story : “१७व्या वर्षी काम सुरू केलं… २०व्या वर्षी देशसेवेची शपथ!” ऐतवडे बुद्रुकचा राज थेट इंडियन आर्मीमध्ये.अनिरुद्धने केलेला हा रोबोट नावीन्यपूर्ण व शेतकऱ्यांना उपयुक्त असा आहे. अनिरुद्धला विज्ञान शिक्षक के. टी. शिवणे यांचे मार्गदर्शन मिळाले. प्राचार्य पी. टी. पाटील, पर्यवेक्षिका व्ही. ए. देसाई, अनिरुद्धचे वडील संतोष देसाई, गटशिक्षणाधिकारी एन. बी. हालबागोळ यांचे पाठबळ, तर संस्थेचे कार्याध्यक्ष अभयकुमार साळुंखे, सचिव शुभांगी गावडे, सीईओ कौस्तुभ गावडे, श्रीराम साळुंखे यांचे प्रोत्साहन मिळाले..वन्यप्राण्यांना पळविण्यासाठी स्पीकरअलीकडील काही वर्षांपासून वन्य प्राण्यांचा उपद्रव शेतकऱ्यांच्या डोकेदुखीचा विषय ठरला आहे. अनिरुद्धने याचाही विचार रोबोटमध्ये केला आहे. वन्यप्राण्यांना हाकलण्यासाठी त्याने रोबोटमध्ये स्पीकर बसविला आहे. या स्पीकरद्वारे वेगवेगळे ध्वनी प्रसारित केल्यास वन्यप्राण्यांचा उपद्रव काहीसा कमी होण्याचा दावा त्याने केला आहे..उपकरणाला ‘सुपर चॅम्पियन’ किताबअनिरुद्धचे हे उपकरण उच्च माध्यमिक गटातून (९ ते १२ वी) सादर केलेल्या १०२ उपकरणांमधून राज्यात अव्वल ठरले. प्रदर्शनात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यार्थी, शिक्षक, दिव्यांग असे विविध गट असतात..या सर्व गटांतून राज्यातील ४१० उपकरणे सहभागी झाली होती. या सर्व उपकरणांतून एक सुपर चॅम्पियन निवडला जातो. तो मानही अनिरुद्धच्या रोबोटला मिळाला. त्याला पाच हजार रोख, प्रशस्तीपत्र, सुपर चॅम्पियनचा चषक देऊन गौरविले..‘रोबोटद्वारे शाश्वत शेती’रिमोटने चालणाऱ्या रोबोटद्वारे औषध, खतांची फवारणीया बहुउद्देशीय रोबोटचे नांगरणी, पेरणीतही साहाय्यसौरऊर्जेवरील हा रोबोट रात्रीही काम करू शकतोसीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामुळे संपूर्ण क्षेत्र नजरेत येतेतण उच्चाटनासाठी रोबोटमध्ये कटरचीही व्यवस्थाशेतात खत पसरण्यासाठीही हा रोबोट उपयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.