Gadhinglaj Success Story :नववीतील अनिरुद्धचा ‘रोबोट’ राज्यात भारी ! राज्य विज्ञान प्रदर्शनात प्रथम क्रमांकाने गौरव

Student Innovation : आजची पिढी शेतीपासून दूर जात असल्याची तक्रार केली जाते; मात्र चंदगड तालुक्यातील कोवाडसारख्या ग्रामीण भागातून आलेल्या नववीतील विद्यार्थ्याने ही धारणा खोटी ठरवली आहे.
Aniruddha Desai showcasing his sustainable farming robot at the state science exhibition.

सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : आताच्या मुलांना शेतीविषयी ओढ नाही, अशी ओरड सुरू असते; परंतु चंदगड तालुक्यातील कोवाडसारख्या ग्रामीण भागात राहून शेती कशी सुलभ होईल, या अभ्यासाद्वारे नववीच्या विद्यार्थ्याने शाश्वत शेतीसाठी तयार केलेला रोबोट राज्यात भारी ठरला आहे.

