Kolhapur Sugar Season: काेल्हापूर जिल्ह्यातील साखर हंगामावर ‘अवकाळी’चे ‘पाणी’; हंगाम लांबण्याची भीती; मोळी टाकली, उसाची प्रतीक्षाच

Kolhapur Sugar Season Disrupted by Rain: कर्नाटकच्या हंगामाचा कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतील सीमावर्ती भागातील कारखान्यांना फटका बसण्याची शक्यता असतानाच गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून कोल्हापूरसह सांगलीत अवकळी पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. आज तर कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यात तुफान पाऊस झाला.
Unseasonal rain disrupts Kolhapur’s sugar season; farmers wait for fields to dry before harvesting cane.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: साखर हंगामाच्या तोंडावर जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने दाणादाण उडवून दिली असून या पावसामुळे साखर हंगाम किमान पंधरा दिवस लांबण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दसरा, दिवाळी पाडव्याच्या मुहुर्तावर जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी मोळी टाकून प्रारंभ केला, पण आता प्रत्यक्ष गाळपासाठी उसाची प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नाही.

