कोल्हापूर

Sugarcane Harvest : ऊसतोडणीवर मुकादमांचे राज्य; शेतकऱ्यांची अक्षरशः आर्थिक लूट सुरू

Delay and Irregularities in Cane Cutting System : चिटबॉय असतानाही मुकादमांच्या मर्जीतूनच ऊसतोडणी; पारदर्शकतेचा अभाव, वाढत्या गाळप क्षमतेमुळे मजुरांचा तुटवडा आणि शेतकऱ्यांवर वाढता खर्च. साखर कारखान्यांनी ठोस तोडगा न काढल्यास ऊस लागवडीपासून शेतकरी दूर जाण्याची भीती
Delay and Irregularities in Cane Cutting System

Delay and Irregularities in Cane Cutting System

sakal

संजय पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

घुणकी : गावागावांत तीन ते चार चिटबॉय असतानाही ऊसतोडणीवर मात्र मुकादमांचेच राज्य सुरू आहे. मुकादम सांगेल त्याच शेतकऱ्यांच्या ऊसतोडणीची पावती द्यायची, अशी व्यवस्था सध्या रूढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Farmer
financial crisis
Agriculture Loss
Farmer Agitation
sub divisional police officer
economic loss
Harvest delayed

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com