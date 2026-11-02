Farmer Organizations: प्रतिटन ३८५० रुपयांचा तोडगाही अमान्य; जयसिंगपुरात बैठक; पाच हजार रुपयांवर शेतकरी संघटना ठाम, दराचा तिढा कायम!

जयसिंगपूर : यंदा तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन ३८५० रुपये तर साखरेच्या प्रतिकिलो ४५ रुपयांहून अधिक वाढणाऱ्या दरानुसार जादाची रक्कम हंगाम संपल्यानंतर देण्याबाबतचा तोडगा शिरोळ, हातकणंगले तालुक्यातील साखर कारखानदारांनी पुढे आणला. मात्र, शेतकरी संघटनांनी याला विरोध दर्शवत प्रतिटन पाच हजार रुपयांच्या दरावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतल्याने जयसिंगपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये रविवार (ता.एक) रात्री उशिरा झालेली संयुक्त बैठक निष्फळ ठरली. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.कोल्हापूरमध्ये झालेल्या संयुक्त बैठकीत ३८०० रुपयांवर कारखानदारांनी चर्चेला सुरुवात केली आहे. यालाही शेतकरी संघटनानी विरोध करत आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. ऊसदराची कोंडी फोडण्यासाठी जयसिंगपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. .दत्त साखर कारखान्याचे गणपतराव पाटील, कार्यकारी संचालक श्री देसाई, शरद साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आदित्य पाटील-यड्रावकर, गुरुदत्त शुगर्सचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर राहुल घाटगे, जवाहर साखर कारखान्याकडून माजी आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार राहुल आवाडे, पंचगंगेचे कार्यकारी संचालक श्री सावंत, शेती अधिकारी सी. एस. पाटील उपस्थित होते..आंदोलकांच्या वतीने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, सचिन शिंदे, स्वस्तिक पाटील, विशाल चौगुले यांच्यासह 'आंदोलन अंकुश'चे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे, राकेश जगदाळे, नागेश काळे, उदय भोगले, संभाजी शिंदे, भूषण गंगावणे उपस्थित होते..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.\rबैठकीत कारखाना प्रतिनिधींनी भूमिका मांडली. यावर्षी दुष्काळजन्य परिस्थिती, उसाची टंचाई या पार्श्वभूमीवर लवकर कारखाने सुरू व्हावेत यासाठी सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी प्रतिटन ३८५० रुपये तर साखरेचे भाव ४५ रुपयांपेक्षा वाढतील तसे जादाचा दर देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. 'आंदोलन अंकुश'चे धनाजी चुडमुंगे यांनी प्रस्ताव अमान्य करत पाच हजार रुपये दरावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली. बराच काळ झालेल्या चर्चेनंतरही बैठक निष्फळ ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.