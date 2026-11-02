कोल्हापूर

Farmer Organizations: प्रतिटन ३८५० रुपयांचा तोडगाही अमान्य; जयसिंगपुरात बैठक; पाच हजार रुपयांवर शेतकरी संघटना ठाम, दराचा तिढा कायम!

Farmers Reject 3850 Rupees Offer Demand 5000 Per Tonne for Sugarcane: जयसिंगपुरात ऊसदरावरून कोंडी कायम; कारखानदार-शेतकरी चर्चेत तोडगा निघालाच नाही!
Maharashtra Sugarcane Farmers Demand 5000 Rupees Per Tonne as Sugar Factories Offer 3850 Rupees in Jaysingpur Meeting

Maharashtra Sugarcane Farmers Demand 5000 Rupees Per Tonne as Sugar Factories Offer 3850 Rupees in Jaysingpur Meeting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जयसिंगपूर : यंदा तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन ३८५० रुपये तर साखरेच्या प्रतिकिलो ४५ रुपयांहून अधिक वाढणाऱ्या दरानुसार जादाची रक्कम हंगाम संपल्यानंतर देण्याबाबतचा तोडगा शिरोळ, हातकणंगले तालुक्यातील साखर कारखानदारांनी पुढे आणला. मात्र, शेतकरी संघटनांनी याला विरोध दर्शवत प्रतिटन पाच हजार रुपयांच्या दरावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतल्याने जयसिंगपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये रविवार (ता.एक) रात्री उशिरा झालेली संयुक्त बैठक निष्फळ ठरली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Raju Shetti
sugarcane
jaysingpur
rates hike
farmer organizations in Maharashtra

Related Stories

Raju Shetti's aggressive demand to give first installment of Rs 4,500
Sangli farmer loan waiver list 2026
Farmer Relief Maharashtra Government Eases Eligibility Rules for 5000 Rupees Assistance to Farmers Before Diwali Festival
Punyashlok Ahilyadevi loan waiver