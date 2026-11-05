Sugarcane Price Protest: ऊसदरावर तोडगा काढा, अन्यथा. ;शेट्टींचा इशारा ;पहिली उचल ४२०० रुपये घेण्याची तयारी

घुणकी : ‘‘यंदाच्या हंगामासाठी विनाकपात पहिली उचल ४५०० ऐवजी ४२०० द्या. आम्ही दोन पावले मागे आलो आहे, तुम्ही दोन पावले पुढे या, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र होईल’’, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी आज येथे दिला..ऊस दरासाठी पुणे-बंगळूर महामार्गावर किणी टोल नाका येथे चक्का जाम आंदोलन मंगळवारी सकाळपासून सुरू आहे. त्याला ३४ तासांहून अधिक काळ उटलल्यानंतरही राज्य शासनाने दखल घेतली नाही. यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे आंदोलनस्थळी श्री. शेट्टी यांनी सभा घेतली. ते म्हणाले, ‘‘आपल्या आंदोलनाची ना सरकारला ना कारखानदारांना भ्रांत आहे. ते निवांत त्यांच्या घरी मजा पाहताहेत.’’.तोडग्याची जबाबदारी मुश्रीफांवर : मुख्यमंत्रीमुंबई : सरकार शेतकरी व साखर कारखान्यांमध्ये मध्यस्थी करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले. तोडग्यासाठी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना चर्चेची जबाबदारी दिली आहे. शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत असल्याने त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले..परीक्षेला मुकलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासाआंदोलनामुळे जयसिंगपूर, सांगली, ईश्वरपूर परिसरातील पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या काही विद्यार्थ्यांना शिवाजी विद्यापीठात परीक्षेला वेळेत पोहोचता आले नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देणे शक्य झाले नाही, त्यांनी याबाबतची माहिती महाविद्यालयात द्यावी. प्राचार्यांनी माहिती विद्यापीठाला द्यावी. त्यांची स्वतंत्रपणे परीक्षा घेण्यात येईल, असे विद्यापीठाचे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अजितसिंह जाधव यांनी सांगितले..बेळगावात प्रतिटन ३६०० रुपये दर जाहीरबेळगाव : ऊस दरवाढीसाठी शेतकरी संघटनांकडून सुरू असलेले आंदोलन कायम असतानाच बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या उपस्थितीत आज प्रतिटन ३६०० रुपये दर जाहीर केला. या दराबाबत शेतकरी संघटनांनी आंदोलनकर्त्या शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून पुढील भूमिका जाहीर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले..आंदोलनाचे पुढील टप्पेराजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचे पुढील टप्पे जाहीर केले. याला आंदोलनस्थळावर उपस्थित शेतकऱ्यांनी हात उंचावत पाठिंबा दिला.सर्व कारखान्यांच्या संचालकांच्या घरासमोर गुरुवारी शिमगाआजपासून एकही कांडे कारखान्यांना जाणार नाहीतोडगा न निघाल्यास शुक्रवारी कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्हा बंदम्हणून दूध रोखले नाहीशेट्टी म्हणाले, ‘‘पुणे, मुंबईचा भाजीपाला, दूध आजपासून रोखायचे होते; मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी हे आंदोलन मागे घेतले.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.