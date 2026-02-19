कोल्हापूर

Kolhapur Farmer : सलग थंडीने खोडवा उगवणीवर परिणाम; ऊस तुटून दोन महिने होऊनही तुरळकच; उत्पादन घटीची भीती

Impact of Prolonged Cold : सलग पाऊस आणि त्यानंतरची कडाक्याची थंडी यामुळे यंदाचा ऊस हंगाम संकटात सापडला आहे. ऊस तोडून दोन महिने उलटले तरी खोडवा पिकांची उगवण अपेक्षित नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
चुये : यंदाच्या ऊस गळीत हंगामामध्ये पावसाळ्यामध्ये झालेला सलग पाऊस व त्यानंतर पडलेली सलग थंडी अशा विचित्र वातावरणामुळे ऊस खोडवा व रब्बी हंगामातील विविध पिकांच्या उगवणीवर गंभीर परिणाम झाला आहे.

