Kolhapur Farmer : सलग थंडीने खोडवा उगवणीवर परिणाम; ऊस तुटून दोन महिने होऊनही तुरळकच; उत्पादन घटीची भीती

चुये : यंदाच्या ऊस गळीत हंगामामध्ये पावसाळ्यामध्ये झालेला सलग पाऊस व त्यानंतर पडलेली सलग थंडी अशा विचित्र वातावरणामुळे ऊस खोडवा व रब्बी हंगामातील विविध पिकांच्या उगवणीवर गंभीर परिणाम झाला आहे..उसाची तोडणी होऊन दोन महिने उलटले तरी खोडवा पिकांची उगवण व वाढ अवस्था अपेक्षित नाही. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. ऊस पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेला आवश्यक हवामान लागते..Sangli Farmer : मावा, तांबेरा, धुकं, थंडी यांचा ज्वारी उत्पादनावर फटका; शेतीचे नुकसान, जिल्ह्याचे शेतकरी संकटात.मात्र, यंदाच्या पावसाळा हंगामामध्ये सलग चार महिने कोसळलेल्या पावसामुळे ऊस पिकाची अपेक्षित वाढ न झाल्याने उत्पादन घटले आहे. याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. त्या संकटातून बाहेर पडण्यापूर्वीच तुटून गेलेल्या उसाच्या खोडवा निडवा पिकांची उगवण अपेक्षित झालेली नाही. .सलग थंडी पडल्याने वातावरणातील आर्द्रता कायम राहिली. त्याचा फटका काळ्या जमिनीतील पिकांना बसला आहे. पावसाळ्यात गारठलेल्या जमिनी पुन्हा थंडीचा विळखा पडल्याने उगवणीवर परिणाम झाल्याने खोडवा पिकाची वाढ खुंटल्याचे चित्र आहे..ठाणे, रायगड, नंदुरबारला अवकाळी पावसाने झोडपलं; राज्यात ढगाळ वातावरण, आंब्यासह रब्बी हंगामातील पिकं धोक्यात.उगवण लांबली . . खते लांबलीऊस खोडवा तुटल्यानंतर एक महिन्यापर्यंत खताची मात्रा द्यावी लागते; मात्र यंदाचा हंगामात उगवणच अपेक्षित न झाल्याने खोडवा भरणी लांबली. पर्यायाने खताचे डोस लांबले गेल्याने खोडवा पिकांची जोमदार वाढच खुंटली आहे..रब्बीतील पिकांना फटकाऊस खोडवा निडवा काढून फेरपालट म्हणून रब्बी हंगामात शेतकरी भूईमुग, सोयाबिन, ज्वारी, सूर्यफुल ही पिके घेतात; मात्र यंदा अतिथंडीचा परिणाम या पिकांच्या वाढीवर झाल्याने रब्बीचे उत्पादन घटणार आहे; त्यामुळे शेतकऱ्यांना वातावरण बदलाचा आर्थिक फटका बसणार आहे..