कोल्हापूर

Jaysingpur Farmer : थंडीने कांडी लावणी अडखळली; मागणी वाढली, उत्पादन घटले, ऊस रोपवाटिका चालकांची धावपळ

Rising Demand for Sugarcane : थंडीमुळे कांडी लावणी धोक्यात; रोप पद्धत ठरते सुरक्षित, वाढती मागणी आणि मर्यादित उत्पादनात रोपवाटिकांची कसरत. दरवाढ असूनही लागवड वेळ वाचवण्यासाठी शेतकरी रोपांकडे
Farmers inspect sugarcane seedlings at a nursery amid rising demand.

sakal

गणेश शिंदे -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जयसिंगपूर : गेल्या आठवड्यापर्यंत राज्यात जाणवलेल्या थंडीमुळे ऊस कांडी लावणीच्या उगवणीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अनेक भागात किमान तापमानात घट झाल्याने कांडी उगवण मंदावली असून, काही ठिकाणी कांडी कुजणे, उगवण असमान राहणे अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. यामुळे यंदाच्या हंगामात ऊस लागवडीसाठी पारंपरिक कांडी लावणीपेक्षा रोप पद्धतीकडे शेतकऱ्यांचा कल लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.

