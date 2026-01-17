Jaysingpur Farmer : थंडीने कांडी लावणी अडखळली; मागणी वाढली, उत्पादन घटले, ऊस रोपवाटिका चालकांची धावपळ

जयसिंगपूर : गेल्या आठवड्यापर्यंत राज्यात जाणवलेल्या थंडीमुळे ऊस कांडी लावणीच्या उगवणीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अनेक भागात किमान तापमानात घट झाल्याने कांडी उगवण मंदावली असून, काही ठिकाणी कांडी कुजणे, उगवण असमान राहणे अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. यामुळे यंदाच्या हंगामात ऊस लागवडीसाठी पारंपरिक कांडी लावणीपेक्षा रोप पद्धतीकडे शेतकऱ्यांचा कल लक्षणीयरीत्या वाढला आहे..गेल्या महिन्याभरापासून तयार रोपांना मागणी वाढली आहे. जशी ऊस तोड होईल तसे शेत रिकामे होत आहे. वेळ न दवडता शेतकरी पुढील ऊस लागवड करण्यासाठी धडपडत आहे. थंडीच्या काळात कांडी लावणीसाठी जास्त कालावधी लागतो. तसेच उगवणीचा धोका अधिक असल्याने शेतकरी सुरक्षित पर्याय म्हणून ऊस रोपांची मागणी करत आहेत..Sangli Farmer : कांडी मागे पडली! सांगलीत ऊस रोपांची लागवड जोमात, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला नवे बळ.रोपांद्वारे लागवड केल्यास उगवण जवळपास खात्रीशीर मिळते. लागवड वेळेत पूर्ण होते आणि पुढील मशागतही नियोजित करता येते. या कारणांमुळे राज्यासह कर्नाटकातील ऊस उत्पादक भागांतूनही रोपांसाठी चौकशी व मागणी वाढली आहे..अचानक वाढलेली मागणी पूर्ण करणे रोपवाटिका चालकांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. अनेक रोपवाटिकांमध्ये दररोज शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष ये-जा, फोनवर चौकशी आणि नोंदणीसाठी गर्दी दिसून येते. .Belgaum Farmer : अवकाळी पावसाचा कहर! बेळगाव तालुक्यात ज्वारी भुईसपाट, शेतकऱ्यांचे स्वप्न मोडीत .उपलब्ध रोपे मर्यादित असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना वेटिंगवर ठेवावे लागत असून ‘आज नाही तर पुढच्या आठवड्यात’ अशी उत्तरे देण्याची वेळ रोपवाटिका चालकांवर आली आहे. रोपे वेळेत तयार व्हावीत यासाठी रोपवाटिका चालक दिवस रात्र नियोजन करत आहेत..पाणी व्यवस्थापन, तापमानाचा परिणाम, ट्रे व्यवस्थापन आणि मनुष्यबळ यांचा ताळमेळ साधत रोप उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काही ठिकाणी मजुरांची कमतरता, तर काही ठिकाणी थंडीमुळे रोप वाढीचा कालावधी वाढत असल्याने अपेक्षित वेगाने पुरवठा करणे कठीण जात आहे. .दरात वाढमागणी वाढल्याचा परिणाम रोपांच्या दरावरही झाला आहे. रोपे तयार करण्यासाठीच्या कच्च्या मालात मोठी वाढ झाल्याने दरवाढ अपरिहार्य झाली असल्याचे रोपवाटिकाचालकांनी सांगितले. रोपांच्या दरात वाढ झाली असली तरी कांडी लावणीतील अपयश, पुन्हा लागवड करण्याचा खर्च आणि वेळेची हानी लक्षात घेता शेतकरी वाढीव दर देऊनही रोपे घेण्यास तयार आहेत. .अनेक शेतकरी लागवडीचा कालावधी हातातून निसटू नये म्हणून आधीच नोंदणी करून ठेवत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांची वाढती मागणी आणि दुसरीकडे हवामान, मनुष्यबळ व मर्यादित क्षमतेच्या अडचणी यामध्ये समतोल साधत रोपवाटिका चालक रोपे वेळेत पुरविण्यासाठी अक्षरशः धावपळ करत असल्याचे चित्र सध्या ऊस उत्पादक पट्ट्यांत आहे..पैसे घ्या खरं...सध्या रोपवाटिंकामधून को ८६०३२, २६५ या जादा लागवड असणाऱ्या ऊस वाणांबरोबर संकेश्वरी १३३७४, १०००१ या वाणांनाही मागणी वाढली आहे. प्रत्येक भागानुसार संबधित वाणांना शेतकरी पसंती देत असल्याचे रोपवाटिकाचालकांनी सांगितले. अनेक शेतकरी पसंतीदार वाणासाठी हटून बसत असल्याचे तसेच जादा रक्कमही देण्यास तयार असल्याचे रोपवाटिका चालकांकडून सांगण्यात आले..गेल्या आठवड्यापर्यंत थंडी जास्त असल्याने कांडी लावणीची उगवण अडखळत आहे. कालावधी वाचविण्यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर रोपांकडे वळले आहेत. रोज चौकशी सुरू आहे. मर्यादित क्षमतेमुळे सध्या सर्वांना लगेच रोपे देणे शक्य नाही. थंडीमुळे रोपांची वाढही अपेक्षेइतक्या वेगाने होत नसल्याने उपलब्ध रोपे वेळेत पुरवण्यासाठी आम्हाला मोठी धावपळ करावी लागत आहे. - प्रल्हाद पवार, (रोपवाटिका चालक, जांभळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.