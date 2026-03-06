Kolhapur Story : सुमेदच्या स्मृतींना मिळणार हिरवेगार रूप; वृक्षपेढीतून जतन; कुटुंबीयांकडून पुढाकार, अंध विद्यार्थ्यांच्या हस्ते वृक्षारोपण

कोल्हापूर : स्नायूंच्या कमकुवतपणांचा आजार जडल्याने सुमेदची हालचाल बंद झाली...जिद्दीने दहावीची परीक्षा देऊन तो उत्तीर्ण झाला. बारावीच्या परीक्षेचीही तयारी झाली होती...पण, परीक्षा सुरू होण्याआधी दोन दिवस सुमेदला देवाज्ञा झाली..मुलाच्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्यासाठी झटणारे आई, वडील, भाऊ हतबल झाले. पण, त्यांनीही मुलाच्या स्मृती जपण्यासाठी त्याच्या ‘दिव्यांग’ मित्रांच्या हस्ते वृक्षारोपण करून सुमेदच्या स्मृती जपल्या. औषधी वनस्पती या दिव्यांग मुलांच्या उपयोगी येतील, असा मानसही पाटील कुटुंबाने बोलून दाखविला..Premium|Chh. Shivaji Maharaj History : शून्यातून विश्व कसं निर्माण झालं? २२ सुभ्यांच्या मुघल सत्तेला १२ वर्षांच्या शिवरायांनी कसं आव्हान दिलं? वाचा स्वराज्याच्या श्रीगणेशाची रोमांचक गाथा!.मंगळवार पेठेतील मंगेशकरनगरात पाटील कुटुंबीय राहण्यास आहे. सुशांत पाटील हे केबल व्यवसाय करतात. तसेच आयुर्विम्याचेही काम पाहत होते. त्याची पत्नी मेघा, मोठा मुलगा सुमेद, लहान मुलगा अथर्व असे राहण्यास आहेत. .सुमेदला स्नायूंचा आजार असल्याने त्याच्या कमरेपासून खालील भागाची हालचाल होत नव्हती. पाटील दांपत्याने मुलाच्या संगोपनात कोणतीही तडजोड केली नाही. त्याला शिकविण्याचा निर्धार केला. दहावीतही सुमेद कठोर परिश्रम घेत अभ्यास करून चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाला..Premium|Bamboo Craft India : बांबूच्या हस्तकलेचा इतिहास आणि आधुनिक काळातील महत्त्व .परीक्षेच्या दोन दिवस आधीच निधनगोखले महाविद्यालयात शिकणाऱ्या सुमेदने चार महिन्यांपासून परीक्षेची तयारी केली होती. सर्व पेपर सहाय्यकाव्यतिरिक्त स्वतः लिहिण्याचा त्याने निर्णय घेतला होता. पण, परीक्षा सुरू होण्याआधी तब्बेत खालावत गेल्याने त्याचे निधन झाले. त्याच्या निधनाने कुटुंबाला मानसिक धक्का बसला. वडिलांनाही अर्धांगवायूचा झटका आला असला तरी ते मुलाला नेहमी प्रोत्साहन देऊन शिकवत होते..मित्रांत रमण्याचे सुख....सुमेदच्या दिवसकार्याचे जेवण अंध शाळेतील विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय कुटुंबाने घेतला. तसेच सुमेदच्या स्मृती कायमस्वरूपी जपल्या जाव्यात. यासाठी निसर्गमित्र संस्थेचे अनिल चौगुले, यश चौगुले यांच्या सहकार्यातून कुंड्या, माती, खत व गुळवेल, मायाळू, सब्जा, बेल, कोरफड, हाडजोड, फॅशन फ्रूट, वाळा, लिंबू अशी रोपे राजोपाध्येनगरातील अंध शाळेला दिली. .येथील मुलांनीही स्वतः ही वृक्षपेढी जोपासण्याचा मनोदय बोलून दाखविला. विशेष म्हणजे, या मुलांपैकी अनेक जण सुमेदसोबत शिकण्यास होते. त्यांनीही सुमेदच्या आठवणी सांगितल्याने पाटील कुटुंबीयही रममाण झाले..वाढदिवसाला शेणीदान...सुमेदचा वाढदिवस १५ मार्चला असून, यादिवशी पंचगंगा स्मशानभूमीत त्याच्या कुटुंबीयांकडून शेणीदान केल्या जाणार आहेत. यासाठी शिल्पा पाटील, सुनील पाटील, सुशांत पाटील, महेश बागे, सीमा चौगुले, विश्वास चौगुले, संजय डेंगे, जयश्री डेंगे सहकार्य करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.