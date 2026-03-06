कोल्हापूर

Kolhapur Story : सुमेदच्या स्मृतींना मिळणार हिरवेगार रूप; वृक्षपेढीतून जतन; कुटुंबीयांकडून पुढाकार, अंध विद्यार्थ्यांच्या हस्ते वृक्षारोपण

Family Preserves Sumed’s Memories : कोल्हापूरमधील एका कुटुंबाने आपल्या मुलाच्या स्मृती जपण्यासाठी केलेला उपक्रम सध्या अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी आणणारा ठरत आहे. स्नायूंच्या आजाराशी झुंज देत शिक्षण पूर्ण करण्याचा निर्धार केलेल्या सुमेदचे बारावीच्या परीक्षेपूर्वीच निधन झाले.
कोल्हापूर : स्नायूंच्या कमकुवतपणांचा आजार जडल्याने सुमेदची हालचाल बंद झाली...जिद्दीने दहावीची परीक्षा देऊन तो उत्तीर्ण झाला. बारावीच्या परीक्षेचीही तयारी झाली होती...पण, परीक्षा सुरू होण्याआधी दोन दिवस सुमेदला देवाज्ञा झाली.

