Political superstition case Kolhapur

कोल्हापूर

Kolhapur Superstition Case : जिल्हा परिषद इच्छुक उमेदवाराचा फोटो, लिंबू, केळी, पिवळा भात; हुपरीतील शिवसेना नेत्यावर अंधश्रद्धेचा प्रकार

Rendal Hupari Village Shocking Incident : राजकीय वैरातून अंधश्रद्धेचा कळस! हुपरीजवळील गावात जिल्हा परिषद इच्छुक उमेदवाराच्या फोटोवर लिंबू-केळी-पिवळ्या भाताचा प्रकार; शिवसेना नेत्यावर आरोप.
Political Superstition Case Kolhapur : (बाळासाहेब कांबळे): होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रेंदाळ गटातून निवडणूक लढवणाऱ्या एका उमेदवाराचा फोटो, काळी बाहुली, कापलेले केळ, लिंबू, पिवळा भात अशा प्रकारचे साहित्य टाकून भानामती करण्यासारखा प्रकार उघडकीस आला आहे.

