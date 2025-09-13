TET Exam Supreme Court : टीईटी परीक्षेबाबतचा ‘सर्वोच्च’ निकाल बहुचर्चित, शिक्षक वर्गात धास्ती शासनाकडे पुनर्विचार याचिकेची मागणी

Government File Review Petition : सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. शिक्षक सेवेत कायम राहण्यासाठी व पदोन्नतीसाठी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबर रोजी दिला. या ‘सर्वोच्च’ निकालाची व टीईटी परीक्षेची शिक्षण क्षेत्रात व शिक्षक वर्गात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. या निर्णयाची शिक्षकांनी धास्ती घेतली असून, या निर्णयाबाबत राज्य शासनाने व केंद्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी सुरू केली आहे..इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली आहे. जे शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नाहीत, त्यांनी सेवेत कायम राहण्यासाठी येत्या दोन वर्षांत परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. सेवानिवृत्त होण्यास ज्या शिक्षकांचा पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी राहिला आहे, त्यांना या परीक्षेसाठी सूट देण्यात आली आहे. पदोन्नती हवी असेल, तर मात्र टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. जे शिक्षक वीस-तीस वर्षे सेवा करत आहेत व ज्यांचा सेवा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा अधिक राहिला आहे, अशा सर्व सेवाज्येष्ठ, अनुभवी शिक्षकांनीही टीईटी परीक्षा देणे आवश्यक केले आहे. त्यामुळे आता सेवाज्येष्ठ शिक्षक या वयात परीक्षा कशी देणार, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे..२००९ ला शिक्षण हक्क कायदा आला. २०१३ मध्ये महाराष्ट्रात या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक करण्यात आली. महाराष्ट्रात २०१३ पासून टीईटी परीक्षा घेण्यास सुरुवात झाली. त्यापूर्वी २०११ पासून सीटीईटी परीक्षा केंद्र शासनामार्फत घेतली जात होती. २०१३ पूर्वी जे शिक्षक नोकरीस लागले, ते त्यावेळी महाराष्ट्र परीक्षा परिषद व निवड मंडळामार्फत घेतलेल्या परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे ज्यावेळी टीईटी परीक्षा घेण्यास सुरुवात झाली त्यापासूनच शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक करणे आवश्यक असल्याचे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने कोणतेही आदेश अद्याप काढलेले नाहीत. शासन याबाबत काय भूमिका घेते, यावर पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे..Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे नेतृत्व महिलांकडे, मुलगी, पत्नी, की सून?; अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर....तर लाखो शिक्षक होतील नोकरीतून मुक्त२०१३ पासून महाराष्ट्रात टीईटी परीक्षा घेण्यास सुरुवात झाली. गेल्या बारा वर्षांत सुमारे तीस ते पस्तीस हजार जण टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन शिक्षक सेवेत लागले आहेत. हे ३५ हजार शिक्षक सोडले, तर इतर सर्व लाखो शिक्षकांना सेवेत कायम राहण्यासाठी ही परीक्षा देऊन उत्तीर्ण व्हावे लागेल. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांना सेवेतून कमी केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.