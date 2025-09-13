कोल्हापूर

TET Exam Supreme Court : टीईटी परीक्षेबाबतचा ‘सर्वोच्च’ निकाल बहुचर्चित, शिक्षक वर्गात धास्ती शासनाकडे पुनर्विचार याचिकेची मागणी

Teaching Community : शिक्षक सेवेत कायम राहण्यासाठी व पदोन्नतीसाठी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबर रोजी दिला.
TET Exam Supreme Court

TET Exam Supreme Court

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Government File Review Petition : सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. शिक्षक सेवेत कायम राहण्यासाठी व पदोन्नतीसाठी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबर रोजी दिला. या ‘सर्वोच्च’ निकालाची व टीईटी परीक्षेची शिक्षण क्षेत्रात व शिक्षक वर्गात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. या निर्णयाची शिक्षकांनी धास्ती घेतली असून, या निर्णयाबाबत राज्य शासनाने व केंद्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
teacher
Former Supreme Court Justice Vikas Sirpurkar
Teacher Eligibility Test
Maharashtra State Institute of Education Corporation
maharashtra school reopen
teachers recruitment
National Education Policy 2020
Maharashtra 11th grade admissions 2025
Supreme Court recommendations
Supreme Court natural disaster ruling
Reservation policy in Maharashtra
Teacher job security

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com