MPSC Success Suraiya Desai : संसार सांभाळत स्पर्धा परीक्षेत यश; कोल्हापुरची सुरैया देसाईं महिलांमध्ये राज्यात प्रथम

MPSC women topper kolhapur : बेनिक्रे (ता. कागल) येथील सुरैया साहेबलाल देसाई यांनी संसाराची जबाबदारी सांभाळत, अडचणींवर मात करत विक्रीकर सहाय्यक पद पटकावले. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत झालेल्या परीक्षेत आर्थिक दुर्बल घटक महिलांमधून राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवत त्यांनी उल्लेखनीय यश संपादन केले..अपयश अनेक वेळा आले परंतु प्रत्येक अपयशाने त्यांची जिद्द अधिक बळकट होत गेली. उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी बी.टेक. पर्यंतचा प्रवास पूर्ण केला. त्यानंतर कारदगा (जि. बेळगाव) येथील नयीम पटेल यांच्याशी विवाह झाला. पती खाजगी नोकरी करत असताना संसाराची जबाबदारी सांभाळत त्यांनी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास सुरूच ठेवला. घर, संसार आणि अभ्यास यांचा समतोल साधणे आव्हान होते; पण त्यांनी चिकाटी सोडली नाही..दरम्यान, त्यांना मुलगा झाला. मुलाच्या वारंवार होणाऱ्या आजारपणामुळे अभ्यासात खंड पडत होता. या काळात लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत थोडक्यात संधी गेली. अशा वेळी त्यांच्या आईने त्यांना मोलाची साथ दिली. त्या लहानग्याला आईकडे ठेवून पुन्हा नव्या उमेदीने अभ्यासाला लागल्या..सातत्यपूर्ण अभ्यास, जिद्द आणि कठोर परिश्रम यांच्या जोरावर गतवर्षी झालेल्या परीक्षेत त्यांनी विक्रीकर सहाय्यक पद मिळवले आणि आर्थिक दुर्बल घटक महिलांमधून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत आपल्या कर्तृत्वाची छाप उमटवली. सुरैया देसाई यांच्या या यशामुळे बेनिक्रे येथे त्यांच्या मूळ गावी अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. आई वडील यांच्यासह आजी, मामा, पती आणि त्यांचे कुटुंबिय यांची मोलाची साथ त्यांना लाभली.