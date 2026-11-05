Kini Toll Plaza Protest : 'शेतकऱ्यांनो, राजू शेट्टींचे ऋण विसरू नका अन् घामाचे दाम मिळाल्याशिवाय थांबू नका'; किणी टोलनाक्यावर MPSC आंदोलनातील आवाज विवेकानंद पाटील यांचे आवाहन

घुणकी : शेतकऱ्यांच्या जिवाला जीव देणाऱ्या माजी खासदार राजू शेट्टीचे शेतकऱ्यांनी ऋण विसरता कामा नये, शेतकऱ्यांनो घामाचे दाम मिळाल्याशिवाय थांबू नका, असे आवाहन पुणे येथील एमपीएससी आंदोलनातील आवाज विवेकानंद पाटील यांने किणी येथे (Raju Shetti farmers protest latest news) केले..पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी (ता. हातकणंगले) येथील पथकर नाक्यावर मंगळवारी (ता. ३) सकाळी १२ पासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनचे चक्काजाम आंदोलन सुरू आहे. काल रात्री साडेदहाच्या सुमारास विवेकानंद पाटील यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला..Gokul Chairman Election 2026 : निवडून आलेले 25 संचालकच अध्यक्षपदासाठी पात्र; 'गोकुळ'मध्ये शासननियुक्तांना मतदानाचा अधिकार; पण पदाधिकारी होता येणार नाही.जनतेच्या विकासासाठी निवडून दिले त्यांनी शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवली आहे आणि ज्यांना तुम्ही पाडले ते मात्र तुमच्यासाठी रस्त्यावर केवळ लढा देत नाहीत, तर ते अहोरात्र राबताहेत. शेतकऱ्यांनो घामाचे दाम घेतल्याशिवाय थांबू नका, राजू शेट्टींना साथ द्या, असेही आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.