कोल्हापूर

Kini Toll Plaza Protest : 'शेतकऱ्यांनो, राजू शेट्टींचे ऋण विसरू नका अन् घामाचे दाम मिळाल्याशिवाय थांबू नका'; किणी टोलनाक्यावर MPSC आंदोलनातील आवाज विवेकानंद पाटील यांचे आवाहन

Swabhimani Shetkari Sanghatana Kini protest : किणी टोलनाक्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे चक्काजाम आंदोलन सुरू आहे. विवेकानंद पाटील यांनी शेतकऱ्यांना राजू शेट्टींच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आणि घामाचे दाम मिळेपर्यंत लढण्याचे आवाहन केले.
Vivekanand Patil speech at Kini protest

Vivekanand Patil speech at Kini protest

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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घुणकी : शेतकऱ्यांच्या जिवाला जीव देणाऱ्या माजी खासदार राजू शेट्टीचे शेतकऱ्यांनी ऋण विसरता कामा नये, शेतकऱ्यांनो घामाचे दाम मिळाल्याशिवाय थांबू नका, असे आवाहन पुणे येथील एमपीएससी आंदोलनातील आवाज विवेकानंद पाटील यांने किणी येथे (Raju Shetti farmers protest latest news) केले.

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