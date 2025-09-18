Talathi Offices Gps : तलाठी कार्यालये आता येणार गुगल मॅपवर, प्रलंबीत कामांच काय होणार?

Talathi Office Google Map : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिवस ते महात्मा गांधी यांची जयंती (२ ऑक्टोबर) या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत जिल्ह्यात सेवा पंधरवडा हे अभियान राबवले जाणार आहे. यामध्ये नागरिकांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याबरोबरच शासकीय सेवांचे अद्ययावतीकरण केले जाणार आहे. यामध्ये तलाठी कार्यालय आता गुगल मॅपवर येणार आहे, तर आपले सरकार केंद्राला आदर्श केंद्र केले जाणार आहे. .सेवा पंधरावड्याच्या कालावधीत पाणंद रस्त्यांचा कायापालट होणार आहे. त्यांची नोंद महसूल नकाशावर झाल्याने आता त्यावर कोणतेही अतिक्रमण होऊ शकणार नाही. सर्वांसाठी घरे या उपक्रमांतर्गत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना जागेचे पट्टे वाटप करण्यात येईल. माहितीच्या अधिकारात आलेल्या अर्जांचा निपटारा केला जाईल. सेवा हमी कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे निर्गत केली जातील. सेवा पंधरवड्यांतर्गत तहसीलदार कार्यालये गुगल मॅपवर आणली जातील. त्यामुळे मोबाईलमधील गुगल लोकेशनच्या आधारे तेथे जाता येईल. प्रत्येक तलाठी कार्यालयाला स्वतंत्र कोड दिला जाणार आहे..Kolhapur Corruption : महादेव मंदिराला केले भक्त निवास, लाखो रुपयांचा ढपला?; ठेकेदारासह कोल्हापूर जिल्हापरिषदेचे अधिकारीही सामील.तलाठी कार्यालयांमधील नकाशे अद्ययावत केले जातील. प्लास्टिक मुक्तीसाठी अभियान राबवून शासकीय कार्यालयातील प्लास्टिक वापर बंद केला जाईल. प्रत्येक गावात किमान १० महिलांना लक्ष्मीमुक्ती अभियानांतर्गत लाभ दिला जाईल. म्हणजे त्यांच्या नावाने सातबारा उतारे करण्यात येतील. सातबारा उताऱ्यांचे फेरफार करण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या अर्धन्यायिक प्रकरणांची निर्गत केली जाणार आहे. या सेवा पंधरवड्यात तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, उपजिल्हाधिकारी यांच्याबरोबरच स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग असणार आहे. हे अभियान नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृती आराखडाही बनवला आहे..माजी सैनिकांसाठी मेळावाजिल्ह्यातील माजी सैनिकांसाठी टी. ए. बटालियन येथे मेळावा घेण्यात येणार आहे. तेथे प्रत्येक शासकीय विभागाचे स्टॉल असतील. या स्टॉलवर माजी सैनिकांचे प्रशासकीय पातळीवरचे सर्व प्रश्न सोडवले जाणार आहेत. तसेच माजी सैनिकांना विविध व्यवसायांची माहिती दिली जाणार आहे. जेणेकरून त्यांना व्यवसाय सुरू करता येतील. यामध्ये पशुपालक, कुटीर उद्योग, लघू उद्योगांसह विविध प्रकारच्या स्टार्टअपची माहिती दिली जाईल. या मेळाव्याला सुमारे ५ हजार माजी सैनिक उपस्थित राहतील, असे नियोजन केले आहे.नशामुक्त तरुणाईचे उद्दिष्टसेवा पंधरवड्याअंतर्गत नशामुक्तीची रॅली काढण्यात येईल. यामध्ये महाविद्यालयातील तरुण, तरुणींसह नागरिकही सहभागी होतील. यासाठी विविध संस्था, सामाजिक संघटना यांच्याशी संपर्क करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.