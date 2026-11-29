कोल्हापूर,: तावडे हॉटेल परिसरातील बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी आमचं काही ते ठरवा, अशी जोरदार मागणी आज सत्ताधारी गटातून झाली. त्यानंतर ‘तुमचे’ उद्या ठरेल; पण सगळ गुपित ठेवा, अशा सूचना वरिष्ठांनी दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आज काय तरी होईल? या मोठ्या आशेवर असलेल्या सेवकांचा हिरमोड झाला. उद्या, रविवारी नेते काय करणार? याकडे त्यांचे डोळे लागले आहेत..तावडे हॉटेल येथील बांधकामे नियमित विषयावर चर्चेसाठी आज सत्ताधारी गटाची बैठक झाली. यामध्ये सर्व प्रमुखांनी आपापल्या सेवकांची समजूत काढायचे ठरले. त्यानंतर दिवसभरात या गटातील स्वतंत्र बैठका झाल्या. यावेळी काही सेवकांनी ‘आमच काही ते ठरवा’, अशी आग्रही मागणी वरिष्ठांकडे केली. यावेळी वरून आदेश आहे,.त्यामुळे हे आपल्याला करायचेच आहे, त्यासाठी तुमच जे काय आहे ते केले जाईल, पण याची बाहेर चर्चा करू नका, कारण खूप बदनामी होत आहे. याची सर्वांनी काळजी घ्यावी. उद्या नेते येणार आहेत त्यांच्यासमोर हा विषय संपेल. त्यात तुमचे जे काय आहे ते ठरेल. त्यानंतर ते ‘पोहोच’ करायची ही व्यवस्था केली जाईल, असेही सांगण्यात आल्याची चर्चा आहे. ‘पंच’पक्वानावर चर्चाच नाही ‘पंच’पक्वानावर आज चर्चाच झाली नाही..त्यामुळे आकड्यांचा विषय पुढे सरकू न शकल्याने अनेकांच्या आनंदावर विरजण पडले. आज काही तरी ‘वाढीव आकडा’ निश्चित होईल, असे वाटत होते. पण वरून आदेश असल्याचा निरोप समजल्यावर अनेकांचा थोडा हिरमोड झाला. नुसत्याच बैठका झाल्या पण ‘आकडा’च बाहेर न पडल्याने उद्या नेत्यांच्या बैठकीत तरी आकड्याचे गणित सुटणार काय? याकडे त्यांच्या नजरा लागल्या आहेत..निधीचे गाजर सेवकांची नाराजी थोडी कमी व्हावी, यासाठी वरिष्ठांकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्याचे गाजर दाखविण्यात आले. निधीअभावी अनेक विकासकामे करताना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारींचा पाढा अनेकवेळा सेवकांनी वाचला होता. तोच धागा पकडून वरिष्ठांनी सेवकांना भरघोस निधी देण्याचा शब्द दिल्याची चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.