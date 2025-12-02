कोल्हापूर

Kolhapur Old Pension : २००५ पूर्वी नियुक्त होऊनही एनपीएसची सक्ती; जुन्या पेन्शनपासून वंचित शिक्षकांचा राज्यव्यापी संताप उसळला!

High Court guidelines on old pension : २००६ च्या शासन निर्णयानुसार विनाअनुदानित व टप्पा अनुदानित सेवेला वेतनश्रेणी व निवड वेतनश्रेणी मान्य असताना तीच सेवा निवृत्तीवेतनासाठी ग्राह्य धरली जात नसल्याचा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
High Court guidelines on old pension

High Court guidelines on old pension

अरविंद सुतारसकाळ वृत्तसेवा
गारगोटी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २७ फेब्रुवारी २०२५ च्या आदेशानुसार २००५ पूर्वी नियुक्त असूनही अनेक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एनपीएसची सक्ती केली जात असल्याने राज्यभर तीव्र नाराजी उसळली आहे.

