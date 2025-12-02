Kolhapur Old Pension : २००५ पूर्वी नियुक्त होऊनही एनपीएसची सक्ती; जुन्या पेन्शनपासून वंचित शिक्षकांचा राज्यव्यापी संताप उसळला!

गारगोटी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २७ फेब्रुवारी २०२५ च्या आदेशानुसार २००५ पूर्वी नियुक्त असूनही अनेक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एनपीएसची सक्ती केली जात असल्याने राज्यभर तीव्र नाराजी उसळली आहे..मुंबई उच्च न्यायालयाने अशा कर्मचाऱ्यांची सेवा तपासून ते जुन्या पेन्शनसाठी पात्र आहेत की नाही, याबाबत स्पष्ट आदेश देण्यास सांगितले असतानाही शिक्षण उपसंचालकांकडून एकत्रितपणे एनपीएस लागू करण्याचे आदेश काढल्याचा संघटनांचा आरोप आहे. नियुक्ती तारीख ग्राह्य धरून हक्काचे निवृत्ती लाभ द्यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे..Kolhapur Election : थकीत पगार, थांबलेली कामे आणि राजकीय अडथळे; मुडशिंगीत कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या आंदोलनाने खळबळ!.पुणे आयुक्तालयाचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक ग. कु. म्हमाणे यांनी २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू असल्याचे आदेश दिले होते. तसेच २००६ च्या शासन निर्णयानुसार विनाअनुदानित व टप्पा अनुदानित सेवेला वेतनश्रेणी व निवड वेतनश्रेणी मान्य असताना तीच सेवा निवृत्तीवेतनासाठी ग्राह्य धरली जात नसल्याचा सवाल उपस्थित केला जात आहे..अलीकडे शिक्षण उपसंचालक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आदेश काढत सध्या काही सेवेत असणाऱ्या व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना एनपीएस लागू असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार त्यांच्या नियमित वेतनश्रेणीतील नियुक्ती १ मे २००५ नंतर अनुदानित शाळेत झाल्याने ते एनपीएससाठी पात्र ठरतात. मुख्याध्यापकांना यासंबंधी वैयक्तिक आदेश देऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत..Kolhapur voting center : मलकापूर निवडणुकीची सर्व तयारी पूर्ण; दहा मतदान केंद्रांवर ९३ कर्मचाऱ्यांचा तगडा बंदोबस्त.कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अनेकजण निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असून, त्यांच्या पगारातून कधीही एनपीएसची कपात झाली नाही. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारी सामायिक भरही त्यांना मिळणार नाही आणि प्रत्यक्षात कोणतेही पेन्शन लाभ त्यांना मिळणार नाहीत..२००५ पूर्वी नियुक्त मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना जुनी पेन्शन दिली जात असताना तेच कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर पेन्शन नाकारणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनांचे मत आहे. २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना सर्व उपदाने मंजूर असताना त्यापूर्वी नियुक्त झालेल्यांचे हक्क नाकारणे चुकीचे असल्याचा आरोप आहे. .सुमारे २६ हजार कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती तारीख ग्राह्य धरून निवृत्ती उपदाने व बाकीचे सर्व लाभ देणे बंधनकारक असून, विलंबास व्याजाची तरतूदही आहे. याप्रकरणी तातडीने स्पष्ट व न्याय्य निर्णय जाहीर करण्याची मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.