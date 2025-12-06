Kolhapur TET Oppose : टीईटी सक्तीविरोधात शिक्षकांचा प्रचंड आक्रोश; शाळा बंद ठेवत हजारोंचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला

कोल्हापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) सक्तीला जिल्ह्यातील शिक्षकांनी आज ‘आक्रोश’ मोर्चातून तीव्र विरोध दर्शविला. सर्व शाळा बंद ठेवून शेकडोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरत शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत शासनाला ताकद दाखविली. टीईटी सक्तीचा निर्णय रद्द केल्याशिवाय आता थांबायचे नाही, असा निर्धारही केला..शाळा बंद आंदोलनात सहभाग घेणाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याच्या आदेशाला न जुमानता शिक्षकांनी उत्स्फूर्तपणे मोर्चात सहभाग घेतला. त्यात महिला शिक्षकांची संख्या लक्षणीय होती. जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ, शिक्षण संस्था संघाच्या नेतृत्वाखाली दुपारी साडेबाराच्या सुमारास दसरा चौकातून ‘आक्रोश मोर्चा’ सुरू झाला..TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा धागा बिहारपर्यंत; कोल्हापूर कनेक्शन उघड, पोलिसांच्या मौनामुळे संशय अधिक गडद!.विविध मागण्यांचे फलक घेऊन, जुनी पेन्शनच्या मागणीच्या टोप्या डोक्यावर घालून शिक्षक मोर्चात सहभागी होते. व्हिनस कॉर्नर, असेंब्ली रोड, उद्योग भवन मार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. प्रवेशद्वारात आंदोलकर्त्या शिक्षकांनी ठिय्या मारला. .तेथील सभेत आमदार प्रा. जयंत आसगावकर, शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड, स्वामी विवेकानंद संस्थेचे कार्याध्यक्ष अभय कुमार साळुंखे, कोल्हापूर विभागप्रमुख श्रीराम साळुंखे, क्रांती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड, भैय्या माने, बाबा पाटील, बाळासाहेब माने शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विजयसिंह माने, राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवा समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष राहुल पवार, प्रभाकर आरडे, रवी कुमार पाटील, प्रमोद तौदकर, सुधाकर सावंत, मंगेश धनवडे, गौतम वर्धन, आदींनी मनोगत व्यक्त केले. .Schools Shutdown TET : ‘टीईटी’विरोधात शाळा बंद, कोल्हापुरातील सगळे शिक्षक उतरणार रस्त्यावर.त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना दिले. मोर्चात डॉ. डी. एस. घुगरे, प्रसाद पाटील, आर. वाय. पाटील, बी. जी. बोराडे, राजेंद्र कोरे, खंडेराव जगदाळे, सुरेश खोत, उदय पाटील, सी. एम. गायकवाड, सुधाकर सावंत, उमेश देसाई, आर. डी. पाटील, संतोष आयरे, अरविंद मोरे, उर्मिला शेंडगे, संगीता पाटील, सरिता गुरव, लता जठार, नीलम नांगरे, सुजाता पाटील, रवी कुमार पाटील, राजेश वरक, आदी सहभागी झाले. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला..कोण, काय, म्हणाले?जयंत आसगावकर : वेतन कपात आदेशाला घाबरणारे नव्हे, तर आम्ही शिक्षक लढणारे आहोत. शासनाला वेतन कपातीचा निर्णय मागे घ्यायला लावणार.राहुल पवार : संचमान्यतेचा अन्यायकारक आदेश रद्द व्हावा आणि मराठी शाळा वाचविण्यासाठी आमचा संघर्ष सुरू राहीलविजयसिंह माने : पात्रता पूर्ण करूनच शिक्षक सेवेत आले आहेत. त्यामुळे टीईटीची सक्ती चुकीची आहे..प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे : ‘टीईटी’ सक्तीमुळे हजारो शिक्षक अडचणीत आले आहेत. त्याविरोधात शिक्षकांनी संघर्ष पेटता ठेवला आहे.भरत रसाळे : शासनाने आपले म्हणणे योग्य पद्धतीने मांडले नसल्याने टीईटीचा गोंधळ सुरु आहे.दादा लाड : शासनाने पात्रता परीक्षा घेऊनच शिक्षकांची नियुक्ती केली असताना टीईटीची सक्ती कशासाठी? अभ्यासक्रमात काही नावीन्य आले असेल तर प्रशिक्षण घ्या.कोटटीईटी सक्तीबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत शासनाने आमची फसवणूक केली. त्यामुळे आम्हा शिक्षकांना आज मोर्चातून रस्त्यावर उतरून ‘आक्रोश’ करावा लागला. सरकारने याची दखल घ्यावी; अन्यथा आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढविण्यात येईल.- एस. डी. लाड, अध्यक्ष, जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ.चौकटआंदोलनकर्ते-पोलिसांमध्ये वादावादीजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना महिला शिक्षकांच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनादेखील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोडावे, अशी मागणी शिक्षकांनी तेथे तैनात पोलिसांकडे केली. त्याला पोलिसांनी नकार दिला. त्यावर वादावादी, काहीशी धक्काबुक्की झाल्यामुळे काही काळ वातावरण तणावपूर्ण बनले होते..मागण्या*टीईटीची सक्ती रद्द करा*केंद्राने टीईटीबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी* जुनी पेन्शन योजना लागू करावी* शिक्षण सेवकांना नियमित शिक्षक दर्जा द्यावा* ‘आरटीई’मध्ये सुधारणा करून २०१३ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना कायमस्वरूपी संरक्षण द्यावे..चौकट‘पदवीधर’च्या इच्छुकांचा सहभागशिक्षक, पदवीधर निवडणुकांसाठीचे इच्छुक सक्रिय झाले आहेत. आजच्या मोर्चात त्यांचा सहभाग होता. त्यामध्ये आमदार आसगावकर यांच्यासह भैय्या माने, विजयसिंह माने, शरद लाड, दादा लाड आदींचा समावेश होता..वाढावा फोटोकोल्हापूर ः जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश करण्यावरून आंदोलनकर्ते शिक्षक आणि पोलिसांची वादावादी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.