Sangli Kolhapur Road : सांगली -कोल्हापूर चौपदरीकरणाला ब्रेक, प्राधिकरणाकडून टेंडर रद्द; वाहनधारकांना चांगल्या रस्त्याची प्रतिक्षाच

Sangli Kolhapur highway tender cancelled : सांगली - कोल्हापूर महामार्गातील येथील सांगली फाटा ते अंकली या टप्प्याच्या चौपदरीकरणाची रस्ते विकास प्रकल्पाची निविदा अचानक रद्द करण्यात आली आहे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय)तर्फे या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ वरील चौपदरीकरणाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरुवात होणार होती. मात्र, बुधवारी अचानक निविदा रद्द झाल्याचे पत्र सर्व संबंधितांना पाठविण्यात आले आहे..दरम्यान, निविदा प्रक्रिया का रद्द केली, याची माहिती या पत्रात नाही. प्रशासकीय की ठेकेदारांचे कारण हे गुलदस्त्यात आहे. यामुळे अजून काही दिवस वाहनधारकांना चांगल्या रस्त्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..सांगली - कोल्हापूर चौपदरीकरणाचा मुद्दा गेले काही वर्षे चर्चेत आहे. या मार्गावर दिवसागणिक वाहतूक वाढत आहे. चौपदरीकरण होणार असल्यामुळे केवळ डागडुजीचेच काम गेली काही वर्षे सुरू आहे. खुद्द केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी चौपदरीकरणासाठी हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यानंतर प्रशासकीय कामाला गती आली होती. मात्र, बुधवारी अचानक निविदा प्रक्रिया रद्दचे पत्र आले..जलद वाहतुकीला ब्रेकसांगली फाटा ते चोकाक हा ७.७३८ किलोमीटर आणि चोकाक (किलोमीटर १४५.३००) ते अंकली (किलोमीटर १७१.१७१) या दोन टप्प्यांतील एकूण ३३.६०९ किलोमीटरच्या चौपदरीकरणाचे नियोजन होते. हा प्रकल्प हायब्रिड ॲन्युटी मोड (एचएएम) अंतर्गत राबवला जाणार होता. मात्र, प्राधिकरणाच्या विभागाचे महाव्यवस्थापक (तांत्रिक) प्रमोदकुमार सिंग यांनी डिजिटल स्वाक्षरीत आदेश काढत, 'सद्यस्थितीत सुरू असलेली बोली प्रक्रिया रद्द करण्यात येत आहे', असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे सुधारित अटींसह फेरनिविदा काढली जाण्याची शक्यता आहे..