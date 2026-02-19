कोल्हापूर

Sangli Kolhapur Road : सांगली -कोल्हापूर चौपदरीकरणाला ब्रेक, प्राधिकरणाकडून टेंडर रद्द; वाहनधारकांना चांगल्या रस्त्याची प्रतिक्षाच

Kolhapur Sangli traffic issues : सांगली–कोल्हापूर मार्गाच्या चौपदरीकरणाचा प्रकल्प अनिश्चिततेत. टेंडर रद्द झाल्याने वाहनधारकांना सुरक्षित व सुकर प्रवासासाठी अजूनही वाट पाहावी लागणार.
Sandeep Shirguppe
Sangli Kolhapur highway tender cancelled : सांगली - कोल्हापूर महामार्गातील येथील सांगली फाटा ते अंकली या टप्प्याच्या चौपदरीकरणाची रस्ते विकास प्रकल्पाची निविदा अचानक रद्द करण्यात आली आहे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय)तर्फे या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ वरील चौपदरीकरणाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरुवात होणार होती. मात्र, बुधवारी अचानक निविदा रद्द झाल्याचे पत्र सर्व संबंधितांना पाठविण्यात आले आहे.

