TET Exam Mandatory : टीईटी परीक्षा न दिल्यास पदोन्नती मिळणार नाही, राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांसोबत पत्रव्यवहारानंतर शिक्कामोर्तब

TET Maharashtra : पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य राहणारच. राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांसोबत झालेल्या पत्रव्यवहारानंतर निर्णयावर शिक्कामोर्तब.
TET Compulsory News : शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देत असताना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य असल्याचे पत्र शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनी राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांना पाठविले आहे. त्यामुळे पदोन्नतीसाठी शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

