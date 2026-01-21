TET Exam Mandatory : टीईटी परीक्षा न दिल्यास पदोन्नती मिळणार नाही, राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांसोबत पत्रव्यवहारानंतर शिक्कामोर्तब

TET Compulsory News : शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देत असताना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य असल्याचे पत्र शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनी राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांना पाठविले आहे. त्यामुळे पदोन्नतीसाठी शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असण्यावर शिक्कामोर्तब झाले..शिक्षक सेवेत कायम राहण्यासाठी व पदोन्नतीकरिता टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या सर्वोच्च निकालामुळे शिक्षण विभागातील विविध पदांच्या पदोन्नतीला ब्रेक लागला होता. राज्यातील एकाही जिल्हा परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटीबाबत दिलेल्या निकालानंतर पदोन्नती प्रक्रिया राबवलेली नव्हती..शिक्षक पदोन्नतीबाबत राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे टीईटी परीक्षेबाबत मार्गदर्शन मागवले होते. त्या पत्रावर शालेय शिक्षण विभागाने कळविले की, शिक्षक संवर्गातून पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे..TET Exam : नियुक्त शिक्षकांसाठी TET अन्यायकारक? 'त्या' नियमांतून सूट देण्याची शिक्षक समितीची मागणी, तोडगा कधी निघणार?.दोन वर्षे कालावधीत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या अटीच्या अधीन राहून पदोन्नती देता येणार नसल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी टीईटी परीक्षेबाबत निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयावर केंद्र शासन व राज्य शासनाने आदेश अद्याप काढलेले नव्हते. शालेय शिक्षण विभागाने आज काढलेल्या पत्रानुसार टीईटी परीक्षेवर शिक्कामोर्तब झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.