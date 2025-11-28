Police Investigation TET Paper leak : ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (टीईटी) पेपर फुटीच्या प्रयत्नाचा पोलिस तपास आता ‘पेपर फुटला’ असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचला आहे. पोलिस तपासात समोर आलेल्या दोन विद्यार्थ्यांनीच याची कबुली दिल्याने या प्रकरणाची व्याप्ती आणखीन वाढली आहे. दोघांनाही परीक्षेपूर्वी मिळालेल्या पेपरमधील बहुतांश प्रश्न पडल्याचेही सांगितले. दरम्यान, पोलिसांचे एक पथक रात्री उशिरा पाटणा (रा. बिहार) येथे संशयित रितेशकुमार व दोन साथीदारांच्या शोधासाठी रवाना झाले..याबाबत अधिक माहिती अशी, सोनगे (ता. कागल) येथे शनिवारी (ता. २२) रात्री स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा व मुरगूड पोलिसांनी छापा टाकून एका फर्निचर मॉलमध्ये चालणाऱ्या टीईटी पेपर फोडणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला. यामध्ये पेपर फुटण्यापूर्वीच छापा टाकण्यात आल्याचे समोर आले होते. मात्र, पेपर फुटला असल्याचे तपासात पुढे येत आहे. याप्रकरणी १८ संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. कऱ्हाडमधील मुख्य संशयित महेश गायकवाड (वय ४०, रा. कऱ्हाड, सातारा) याला अटक झाली. या पेपरची छपाई बिहार, उत्तर प्रदेशात झाल्याचे समोर आल्याने पोलिस तपास अन्य राज्यातही सुरू आहे..टीईटीबाबत राज्य परीक्षा परिषदेकडून ‘गोपनीयता’टीईटी पेपरची छपाई कोणत्या ठिकाणी होते?, त्यातील सदस्य, कर्मचारी कोठे असतात? प्रश्नपत्रिका बनविणारी समिती कोणती? या पोलिसांच्या प्रश्नांना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून ‘गोपनीयता’ इतकेच उत्तर देण्यात आले. तपासकामी पुण्यात गेलेल्या कोल्हापूर पोलिसांच्या हाती कोणतीही महत्त्वाची माहिती लागली नसल्याने टीईटी पेपरफुटी प्रकरण तपासावर परिणाम होत आहे..रितेशकुमार परीक्षेआधी महाराष्ट्रातटीईटी पेपरफुटीतील बिहारमधील संशयित रितेशकुमार मागील आठवड्यात पुण्यामध्ये येऊन गेल्याची माहिती तपासात समोर येत आहे. त्याने एका हॉटेलमध्ये मुख्य संशयित महेश गायकवाडची भेट घेतली. या भेटीवेळी आणखी काही जण उपस्थित होते. या मीटिंगमध्ये नेमके कोण, कोण सहभागी होते, याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे..TET Exam Paper Leak : कोल्हापुरात टीईटीचा पेपर फोडण्याचा प्रयत्न, पोलिसांनी छापा टाकताच एकच खळबळ उडाली; शिक्षकांचाही समावेश.पोलिसांच्या पथकाने घेतला प्रश्नपत्रिकेचा संचमहाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या पुणे येथील कार्यालयाला आज कोल्हापूर पोलिसांनी भेट दिली. त्यांनी या परिषदेचे अध्यक्ष आणि आयुक्तांकडून परीक्षेबाबतची माहिती घेतली. त्यामध्ये प्रश्नपत्रिका छपाई कोणाकडून करून घेतली जाते, परीक्षा केंद्रापर्यंत या प्रश्नपत्रिकांचे कसे वितरण केले जाते, छपाई आणि वितरण करणाऱ्या संस्था, आदी स्वरूपातील माहिती जाणून घेतली. त्याबरोबरच रविवारी (ता. २३) झालेल्या परीक्षेच्या मूळ प्रश्नपत्रिकेचा संच त्यांनी घेतल्याचे सांगण्यात आले..२६ संशयितांची नावे निष्पन्न...पेपरफुटी प्रकरणात पोलिसांनी १८ जणांना ताब्यात घेतले होते. तर यामध्ये बुधवारी अनिल हंचनाळे याची भर पडली, तर आणखीन सात जण संशयित पसार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. यातील तीन संशयितांचा शोध बिहार, मुंबईमध्ये सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.