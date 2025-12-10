कोल्हापूर

Kolhapur TET Exam : निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांना नव्याने टीईटीची सक्ती; अनुभवावर पेक्षा ‘परीक्षा’ महत्त्वाची ठरल्याची खंत व्यक्त!

TET Mandatory for Teachers : पदोन्नती मिळवण्यासाठी निवृत्ती जवळ आलेल्या शिक्षकांनाही पुन्हा टीईटी देण्याची गरज भासणार असल्याने अनेकांनी परीक्षा न देण्याचा निर्णय घेत अनुभवापेक्षा अटींना जास्त महत्त्व दिल्याची खंत व्यक्त केली आहे.
TET Mandatory for Teachers

TET Mandatory for Teachers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी न्यायालयाने पहिली ते आठवी वर्गातील शिक्षकांसाठी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) सक्तीची केली आहे. या आदेशानंतर नोव्हेंबरमध्ये प्रथमच झालेल्या टीईटी परीक्षेमध्ये सेवा बजावत असलेले अनेक शिक्षक बसले होते.

