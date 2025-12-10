Kolhapur TET Exam : निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांना नव्याने टीईटीची सक्ती; अनुभवावर पेक्षा ‘परीक्षा’ महत्त्वाची ठरल्याची खंत व्यक्त!

इचलकरंजी : प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी न्यायालयाने पहिली ते आठवी वर्गातील शिक्षकांसाठी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) सक्तीची केली आहे. या आदेशानंतर नोव्हेंबरमध्ये प्रथमच झालेल्या टीईटी परीक्षेमध्ये सेवा बजावत असलेले अनेक शिक्षक बसले होते..मात्र, ज्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीस पाच वर्षांहून कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशा शहरातील सुमारे १४० हून अधिक शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षेस न बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शिक्षकांनी आपली पदोन्नती नाकारत नव्या अटीकडे पाठ फिरवली आहे..मोठी बातमी! राज्यात आता 5 वर्षे होणार नाही शिक्षक भरती! संचमान्यतेचा 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय, माध्यमिक, प्राथमिक शाळांमधील 20,000 शिक्षक अतिरिक्त.न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार २०११ पूर्वी भरती झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. तसेच ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी दिला आहे. या कालावधीत परीक्षा न दिल्यास संबंधित शिक्षकांची पदोन्नती व सेवा थांबवली जाऊ शकते. .निवृत्तीला पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी उरलेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक नसली, तरी ज्यांना पदोन्नती पाहिजे असेल त्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांना अभ्यास, तयारी, परीक्षा या सगळ्या प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. .मोठी बातमी! ‘टीईटी’वेळी केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक, समवेक्षक व विद्यार्थ्यांवर ‘एआयए’ची असणार नजर; यंदा प्रथमच सॅटेलाईट हॉटलाईनचा वापर, वाचा....मात्र इचलकरंजी शहरातील निवृत्ती जवळ असलेल्या बहुतांश शिक्षकांनी पदोन्नती नाकारत टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) न बसण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे दिसून येत आहे. इचलकरंजी शहरातील तब्बल २०० हून अधिक शिक्षकांची सेवा येत्या पाच वर्षांत समाप्त होत आहे. यामध्ये अधिकत्तर शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत. .मात्र या शिक्षकांना पुन्हा परीक्षेच्या प्रक्रियेमधून जावे लागणार असल्याने त्यातील अनेक शिक्षकांनी टीईटीस न बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या परीक्षेस अनेक शिक्षकांनी दांडी मारल्याचे चित्र दिसून आले. शिक्षण व्यवस्थेत दीर्घकाळ काम केल्यानंतर आपल्या अनुभवाला दुय्यम स्थान मिळत असल्याची भावना या शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे. .६०० शिक्षकांना टीईटी द्यावी लागणारइचलकरंजी शहरातील सुमारे ६०० शिक्षकांना टीईटी परीक्षा द्यावी लागणार असल्याचे प्रशासनिक पातळीवरून समोर आले आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या तयारीत शाळांमध्ये अभ्यासक्रम, वेळापत्रक आणि शिक्षकांची उपलब्धता यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..शिक्षक दडपणाखालीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण सरासरी तीन टक्के असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे दोन वर्षांत किती वेळा परीक्षा होणार, परीक्षा पूर्ण न झाल्यास सेवा समाप्ती होणार का अशा अनेक उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नामुळे शिक्षक दडपणाखाली असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.