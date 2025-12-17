कोल्हापूर

Kolhapur TET : टीईटी परीक्षा सक्तीचा फटका; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने शिक्षक पदोन्नतीला ब्रेक

Teacher Promotion Halt : सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केल्याने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली आहे.सेवानिवृत्तीच्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या व पदोन्नतीसाठी पात्र शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी.
कोल्हापूर : शिक्षक सेवेत कायम राहण्यासाठी व पदोन्नतीकरिता टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या सर्वोच्च निकालामुळे शिक्षण विभागातील विविध पदांच्या पदोन्नतीला ब्रेक लागला आहे.

