TET Paper Leak : ‘टीईटी’ पेपरफुटी प्रकरणाची व्याप्ती परराज्यात वाढली, पाच परप्रांतीयांची नावे समोर

TET Paper Leak Case Expands : 'टीईटी' परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात परराज्यातील पाच नावे पोलिस तपासात उघडकीस आली आहेत. बिहारच्या रितेशकुमारसोबत ललित कुमार, सलाम, महंमद अशांचा सहभाग समोर आल्याने पाचही जणांचा शोध गतिमान करण्यात आला आहे. मध्यरात्री पोलिसांचे एक पथक बिहारकडे रवाना करण्यात आले. तसेच कोल्हापुरात या प्रश्नपत्रिका मिळविण्यासाठी खटाटोप करणाऱ्यांचाही शोध संशयितांच्या 'कॉल डिटेल्स'आधारे घेतला जात आहे..सोनगे (ता. कागल) येथील एका फर्निचर मॉलमध्ये परीक्षार्थींना टीईटीचे पेपर देण्यासाठी बोलाविण्यात आले असतानाच पोलिसांनी छापा टाकून कारवाई केली होती. या प्रकरणात १९ जणांना अटक झाली असून, आणखीन सात जणांचा शोध सुरू आहे. यापैकी पाच संशयित हे परप्रांतीय असल्याने पेपर छपाईच्या ठिकाणाहून त्यांनी हे पेपर पुरविल्याचे समोर येत आहे..कऱ्हाडचा मुख्य संशयित महेश गायकवाड (वय ४०) हा पोलिसांच्या ताब्यात असून, त्याच्याकडून मिळणाऱ्या माहितीआधारे तपास पुढे सरकत आहे. तपासी अधिकारी उपअधीक्षक सुजीतकुमार क्षीरसागर हे आज दिवसभर मुरगूड येथे ठिय्या मारून होते. अटकेतील संशयितांकडून अधिकाधिक माहिती घेण्याचे काम ते करीत आहेत. यासोबतच मुरगूड पोलिसांचे पथक, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक पुणे, मुंबई येथील संशयितांचा शोध घेत आहेत..महेश गायकवाडचा इतर जिल्ह्यात संपर्क...मुख्य संशयित महेश गायकवाड हा मूळचा सातारा जिल्ह्यातील राहणारा आहे. त्याने २०२३ पासून पेपर फोडण्याचे हे रॅकेट चालविल्याचा संशय आहे. त्याने सातारा जिल्ह्यातही असे पेपर फोडले आहेत का, याची माहिती घेण्यासाठी पोलिसांनी स्थानिक पोलिसांशी संपर्क केला आहे. सातारा, कोल्हापूरसह राज्यात कोणकोणत्या जिल्ह्यांत महेश गायकवाडचा संपर्क होता, याचीही माहिती घेतली जात आहे..प्रभारी प्राचार्य, सीएचबीधारक प्राध्यापकाचे निलंबनटीईटी पेपर फुटीप्रकरणाशी संबंधित असलेले राधानगरी तालुक्यातील एका महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य व बिद्री येथील एका सीएचबीधारक प्राध्यापकावर संबंधित संस्थांनी तत्काळ निलंबनाची कारवाई केली. विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक संचालकांनी पेपर फुटी प्रकरणावरून संबंधित संस्थांना पत्र पाठवले होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन संस्थांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे..टीईटी पेपर फुटीप्रकरणाशी संबंधितांचा शोध घेतला जात आहे. जे यात संशयित म्हणून पुढे येत आहेत, त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी, याबाबतचा पत्रव्यवहार उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, बिद्रीतील सीएचबीधारक प्राध्यापकाला निलंबित केल्यानंतर आणखी एका प्राध्यापकावर संशयाची सुई उभी राहिली आहे. तोही या प्रकरणात असल्याचे निदर्शनास येऊ लागल्याने त्याच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्याबाबत संबंधित संस्थेने शिक्षण उपसंचालकांकडे परवानगी मागितली आहे..'लाभार्थी' पोलिसांच्या रडारवरछाप्यावेळी जवळपास १८० विद्यार्थ्यांची यादी पोलिसांना मिळून आली होती. तसेच हे पेपर विक्री करणारे शिक्षक, एजंटांच्या कॉल रेकॉर्डआधारे 'लाभार्थीं'ची माहिती घेतली जात आहे. फोनवरून संपर्क केलेल्यांना पेपरमधील माहिती देण्यात आली होती का?, त्यांच्याकडून किती पैसे उकळण्यात आले? याचीही माहिती घेतली जाणार आहे..TET Paper Leak : 'टीईटी' पेपर फुटला! परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिका बाहेर, विद्यार्थ्यांकडून कबुली; २६ संशयितांची नावे निष्पन्न....संशयितांची जामिनासाठी धडपडपोलिसांनी याप्रकरणात आतापर्यंत १९ जणांना अटक केली असून, १७ जण न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या संशयितांनी जामिनासाठी अर्ज केल्याने शनिवारी याबाबत न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पोलिसांकडून या जामिनाला विरोध करण्यासाठी आणखी काही मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याचीही तयारी सुरू आहे..