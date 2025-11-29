कोल्हापूर

TET Paper Leak : ‘टीईटी’ पेपरफुटी प्रकरणाची व्याप्ती परराज्यात वाढली, पाच परप्रांतीयांची नावे समोर

TET Paper Leak Case : सोनगे (ता. कागल) येथील एका फर्निचर मॉलमध्ये परीक्षार्थींना टीईटीचे पेपर देण्यासाठी बोलाविण्यात आले असतानाच पोलिसांनी छापा टाकून कारवाई केली होती.
‘टीईटी’ पेपरफुटी प्रकरणाची व्याप्ती परराज्यात वाढली, पाच परप्रांतीयांची नावे समोर

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

TET Paper Leak Case Expands : ‘टीईटी’ परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात परराज्यातील पाच नावे पोलिस तपासात उघडकीस आली आहेत. बिहारच्या रितेशकुमारसोबत ललित कुमार, सलाम, महंमद अशांचा सहभाग समोर आल्याने पाचही जणांचा शोध गतिमान करण्यात आला आहे. मध्यरात्री पोलिसांचे एक पथक बिहारकडे रवाना करण्यात आले. तसेच कोल्हापुरात या प्रश्नपत्रिका मिळविण्यासाठी खटाटोप करणाऱ्यांचाही शोध संशयितांच्या ‘कॉल डिटेल्स’आधारे घेतला जात आहे.

Kolhapur
maharashtra
exam
TET
TET Exam
Examination centers
Paper
kolhapur city
Online paper setting efficiency
TET Exam Date Announcement
Online application process for TET
Exam

