Kolhapur TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा भडका; प्राचार्य-प्राध्यापकांवर कारवाईचे निर्देश! शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ...

कोल्हापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) पेपर फोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांमधील प्रभारी प्राचार्य, एक पूर्णवेळ आणि एक तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश आज कोल्हापूर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी सोळांकूर, बिद्री आणि कोल्हापूरमधील शिक्षण संस्थांना दिले. .या पेपर फोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अठरा जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यात सहभागी असलेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांवर उचित कारवाई करण्याबाबतचे पत्र कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी काल, मंगळवारी उच्च शिक्षण सहसंचालकांना पाठविले होते. .TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा धागा बिहारपर्यंत; कोल्हापूर कनेक्शन उघड, पोलिसांच्या मौनामुळे संशय अधिक गडद!.त्यासोबत मुरगूड पोलिसांचा अहवालही पाठविला होता. त्यानुसार सहसंचालक कार्यालयाने आज पडताळणी केली. पोलिसांकडून अटक झालेल्या प्रभारी प्राचार्य, पूर्णवेळ आणि तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश सहसंचालकांनी शिक्षण संस्थांना पत्राद्वारे दिले. .महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार या प्रभारी प्राचार्यांसह शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून ते कळविण्याचे निर्देश या पत्राद्वारे दिले आहेत. त्यामुळे या निर्देशानुसार संबंधित संस्थांना कारवाई करावी लागणार आहे..Kolhapur TET: टीईटी पेपर फुटीचे प्रकरण: शिक्षकालाच आला 'कॉल' अन् टोळीचा लागला छडा .एका संस्थेकडून कार्यवाही सुरूया 'टीईटी' प्रकरणात अटक झालेल्या एका पूर्णवेळ प्राध्यापकाच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्याची कार्यवाही सुरू केले असल्याचे त्या प्राध्यापकाच्या शिक्षण संस्थेने शिवाजी विद्यापीठाला आज कळविले आहे..पेपर फोडण्यात प्रयत्न करणाऱ्या संबंधित प्रभारी प्राचार्य, प्राध्यापकांवर त्यांच्या संस्थांनी कारवाई करावयाची आहे. या संस्थांनी विद्यापीठाला याबाबत कळविल्यास विद्यापीठ पातळीवरील पुढील पूर्तता त्वरित करण्यात येईल, असे कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे यांनी सांगितले..विद्यापीठ 'कनेक्शन'या पेपर फोडण्याच्या प्रकरणातील सहभागी असणारे काहीजणांची शिवाजी विद्यापीठातील काही प्राध्यापकांसमवेत उठबस असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे कनेक्शन विद्यापीठापर्यंत पोहोचले आहे. या पातळीवर तपासणी, चौकशी झाल्यास 'सेट' पेपरबाबतची काही धक्कादायक माहिती पुढे येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..जि. प. 'सीईओं'ची शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचनाउच्च शिक्षण सहसंचालकांकडून उच्च माध्यमिक शाळा, महाविद्यालयांतील संबंधित शिक्षकांवर कारवाई करण्याबाबतचे पत्र जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्याची सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना केल्या असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी सांगितले.