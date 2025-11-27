कोल्हापूर

Kolhapur TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा भडका; प्राचार्य-प्राध्यापकांवर कारवाईचे निर्देश! शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ...

two professors arrested : शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) पेपर फोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांमधील प्रभारी प्राचार्य, एक पूर्णवेळ आणि एक तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) पेपर फोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांमधील प्रभारी प्राचार्य, एक पूर्णवेळ आणि एक तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश आज कोल्हापूर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी सोळांकूर, बिद्री आणि कोल्हापूरमधील शिक्षण संस्थांना दिले.

