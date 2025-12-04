Kolhapur TET Pepar Leak : टीईटी पेपरफुटीत कऱ्हाड कनेक्शन ठोस! तीन साथीदार, एजंट ताब्यात; बिहार सूत्रधारांचा शोध सुरू

कोल्हापूर : ‘टीईटी’ पेपर फुटीप्रकरणी मुख्य संशयित महेश गायकवाडचे कऱ्हाडमधील तीन साथीदार व एजंटांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे सखोल चौकशी केली जात आहे..तसेच बिहार कनेक्शन शोधण्यासाठी पाटण्यात गेलेल्या पोलिस पथकाच्या हाती अद्याप काही लागलेले नाही. संशयितांचे मोबाईल बंद असल्याने पोलिसांचे पथक त्यांच्या कुटुंबीय, मित्रपरिवाराकडून माहिती घेत आहेत..Kolhapur: ‘टीईटी’ पेपरफुटी प्रकरणी पाच शिक्षकांसह 9 जणांना अटक, असा उधळला कट.अधिक माहिती अशी, टीईटी पेपर फुटीचा सूत्रधार गायकवाड हा कऱ्हाडचा राहणारा आहे. त्याच्यासाठी काम करणारे एक जाळे सातारा जिल्ह्यात पसरले आहे. पेपर हवा असल्यास या टोळक्याशी संपर्क केला जात होता. .अशा तीन एजंटांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. गायकवाड याच्याकडून पेपर घेण्यासाठी ज्यांनी या एजंटांशी संपर्क केला आहे, अशा शिक्षक, विद्यार्थ्यांकडे चौकशी होणार असल्याचे तपासी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. .TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा धागा बिहारपर्यंत; कोल्हापूर कनेक्शन उघड, पोलिसांच्या मौनामुळे संशय अधिक गडद!.पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात १८० लाभार्थ्यांची यादी मिळाली होती. या लाभार्थ्यांनाही चौकशीसाठी बोलविण्यात येणार आहे. यापैकी कोणी पेपर घेतल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचीही नावे संशयितांमध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे..टीईटी पेपर फुटीप्रकरणी बिहारच्या रितेशकुमारसह पाच परप्रांतीयांची नावे समोर आल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक पाटण्यात पोहोचले आहे. स्थानिक पोलिसांची मदत घेऊन संशयितांच्या घरापर्यंतचा माग काढण्यात आला. परंतु, संशयित पसार झाल्याने पथकाच्या हाती काही विशेष माहिती लागलेली नाही. आणखी तीन संशयितांना अटक .मुरगूड : शिक्षक पात्रता (टीईटी) पेपर फुटी प्रकरणात आज आणखी तीन संशयित आरोपींना मुरगूड पोलिसांनी अटक केली. आकाश बाबासो कदम (रा. गुडे, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर), दीपक चंद्रकांत कांबळे (रा. करवडी, ता. कऱ्हाड, जि. सातारा), इंद्रजित प्रवीण पुस्तके, (रा.सैदापूर, ता. कऱ्हाड, जि. सातारा) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. .या प्रकरणातील अटक केलेल्या आरोपींची संख्या २६ वर गेली. आणखी काही जण पोलिसांच्या रडारवर आहेत. सोनगे (ता. कागल) येथे छापा टाकल्यानंतर याप्रकरणी सुरुवातीला ९ संशयित आरोपींना, तर दुसऱ्या टप्यात ९ त्यानंतर एक-एक करून आतापर्यंत २३ जणांना यापूर्वी अटक केली होती. त्यानंतर आज तिघांना अटक करण्यात आली. .अद्यापही गडहिंग्लज, करवीर, कागल या भागांतील आणखी काही जण संशयित पोलिसांच्या रडारवर आहेत. त्यांनाही लवकरच अटक करण्यात येणार असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.