Kolhapur TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात धक्कादायक वाढ! कऱ्हाडातील तिघांची नावे निष्पन्न; आरोपींची संख्या २९ वर

कोल्हापूर : टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात संशयितांची संख्या २९ पर्यंत वाढली आहे. तपासात कऱ्हाडमधील आणखी तिघांची नावे उघडकीस आली आहेत. यापैकी १९ संशयितांना अटक झाली आहे, तर परराज्यातील पाच जण अद्यापही मिळून आलेले नाहीत..कऱ्हाडमधील संशयित मुख्य संशयित महेश गायकवाडचे साथीदार आहेत. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आणि सेटचे पेपर फोडणाऱ्या महेश गायकवाड (वय ४०, रा. कऱ्हाड) याच्यासह २६ संशयितांची नावे पोलिस तपासात समोर आली आहेत. .Schools Shutdown TET : 'टीईटी'विरोधात शाळा बंद, कोल्हापुरातील सगळे शिक्षक उतरणार रस्त्यावर.पहिल्या दोन दिवसांत १८ जणांना पकडण्यात आले होते, तर अनिल हंचनाळे याला त्यानंतर अटक झाली. गुन्ह्याची व्याप्ती परराज्यातही पसरल्याने मुरगूड पोलिसांसोबत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची पथकेही तपासात गुंतली आहेत. बिहारमधील रितेशकुमार, सलाम, ललितकुमार, महंमद याच्या मागावर एक पथक पाटण्यापर्यंत पोहोचले आहे..कऱ्हाडमधील आणखीन तिघे निष्पन्न ...दरम्यान, मुख्य सूत्रधार महेश गायकवाड, संतोष गायकवाड याच्या संपर्कातील आणखीन तीन नावे उघडकीस आली आहेत. यामुळे प्रकरणातील आरोपींची संख्या २९ वर पोहोचली आहे. अटकेनंतर न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या १७ संशयितांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळले, तर महेश गायकवाड व अनिल हंचनाळे यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. .TET Paper Leak : 'टीईटी' पेपरफुटी प्रकरणाची व्याप्ती परराज्यात वाढली, पाच परप्रांतीयांची नावे समोर.पुण्याच्या परीक्षा परिषदेकडूनही पेपरबाबत माहिती मागविली आहे. त्यांच्याकडून मूळ पेपर छपाई, पेपर तयार करणारी समिती यांची माहिती आल्यानंतर एक पथक पुण्याकडे तपासकामी रवाना होईल. दरम्यान, बिहारमधील संशयितांच्या शोधासाठी गेलेल्या पथकाकडूनही कोणती माहिती समोर येते, याकडे लक्ष आहे.