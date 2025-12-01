कोल्हापूर

Kolhapur TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात धक्कादायक वाढ! कऱ्हाडातील तिघांची नावे निष्पन्न; आरोपींची संख्या २९ वर

Karad-Based Associates : टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात संशयितांची संख्या २९ पर्यंत वाढली आहे. तपासात कऱ्हाडमधील आणखी तिघांची नावे उघडकीस आली आहेत. यापैकी १९ संशयितांना अटक झाली आहे, तर परराज्यातील पाच जण अद्यापही मिळून आलेले नाहीत.
