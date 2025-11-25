कोल्हापूर

Kolhapur TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा भंडाफोड! गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश; माध्यमिक शिक्षकांवर संशय वाढला

TET paper leak inquiry begins: ताब्यात घेतलेल्या १८ पैकी काही जणांची शिक्षण विभागाच्या पातळीवर चौकशी केली जात आहे. तसेच सर्व गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनाही प्राथमिक शाळांमधील कोणी शिक्षक आहेत का? याची चौकशी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी दिल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : टीईटी परीक्षेचे पेपर फोडण्याच्या तयारीत असणाऱ्या टोळक्याला ताब्यात घेतले असून, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षकांचा यामध्ये सहभाग दिसत नाही. मात्र, माध्यमिकच्या काही शिक्षकांचा सहभाग दिसून येत आहे.

