Kolhapur TET paper Leak : टीईटी सक्तीविरोधात कोल्हापुरात उफाळलेले आंदोलन; शुक्रवारचा मोर्चा ठरणार राज्यातील शिक्षकांसाठीच्या लढ्याचा टर्निंग पॉइंट!

साने गुरुजी वसाहत, कोल्हापुर : 'शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबतचा (टीईटी) अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा,' यासह विविध मागण्यांसाठी 'कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ'तर्फे शुक्रवारी (ता. ५) सर्व शाळा बंद ठेवल्या जाणार आहेत. .शिवाय, सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यात जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक सहभागी होणार असल्याचे आमदार प्रा. जयंत आसगावकर, शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले..Teachers Protest: 'टीईटीविरोधात अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा'; शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचाही आक्रोश...मुख्याध्यापक संघाच्या विद्याभवनमध्ये 'शैक्षणिक व्यासपीठ'च्या सदस्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. 'टीईटी'ची सक्ती अन्यायकारक आहे. शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी या आंदोलनाच्या माध्यमातून एल्गार पुकारला असल्याचे आमदार आसगावकर यांनी सांगितले..'टीईटी'विरोधातील जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या मोर्चास शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजता दसरा चौकातून सुरुवात होईल. व्हीनस कॉर्नर, असेंब्ली रोड, उद्योगभवनमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मोर्चा येईल. येथे जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे. .Teachers Protest: शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन; पाच डिसेंबरला राज्यभर शाळा बंद.वेतनासाठी नव्हे, तर शिक्षण वाचविण्यासाठी शिक्षक रस्त्यावर उतरणार असल्याचे लाड यांनी सांगितले. प्रभाकर आरडे यांनी सरकारच्या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणाविरोधात लढा देत असल्याचे सांगितले..भरत रसाळे यांनी 'टीईटी'संदर्भात शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे भूमिका मांडली नसल्याने गोंधळ सुरू असल्याचे सांगितले. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कौस्तुभ गावडे यांनी शासनाच्या नवनवीन आदेशांमुळे ग्रामीण भागांतील शिक्षण व्यवस्थेपुढे मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत..'टीईटी'सक्तीविरोधात ताकदीने लढा दिला जाणार असल्याचे सांगितले. कोल्हापुरातील आंदोलन राज्यातील शिक्षकांना दिशादर्शक ठरणार असल्याचे मुख्याध्यापक संघाचे सचिव आर. वाय. पाटील यांनी सांगितले. .यावेळी मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष राहुल पोवार, सुधाकर सावंत, राजेंद्र कोरे, उमेश देसाई, प्रमोद तौंदकर, संतोष आयरे, विष्णू भोईटे, गजानन कांबळे, बी. एस. मडिवाळ उपस्थित होते..'आमदार-खासदारांना पात्रता परीक्षा का नाही?'पात्रतेचे सर्व निकष, अटी पूर्ण करून शिक्षक सेवेसाठी पात्र ठरलेले असताना पुन्हा त्यांच्यावर 'टीईटी' सक्ती का केली जात आहे? अशी पात्रतेची परीक्षा मग आमदार-खासदारांना का नाही, असा सवाल दादा लाड यांनी उपस्थित केला., .शिक्षकांच्या मागण्या...केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तत्काळ पिटिशन दाखल करावी, 'आरटीई' कलम २३ मध्ये सुधारणा करून २०१३ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना कायमस्वरूपी संरक्षण द्यावे., जुनी पेन्शन लागू करावी, शिक्षण सेवकांना नियमित शिक्षक दर्जा द्यावा..