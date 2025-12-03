कोल्हापूर

Kolhapur TET paper Leak : टीईटी सक्तीविरोधात कोल्हापुरात उफाळलेले आंदोलन; शुक्रवारचा मोर्चा ठरणार राज्यातील शिक्षकांसाठीच्या लढ्याचा टर्निंग पॉइंट!

Teachers Announce School Shutdown : सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यात जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक सहभागी होणार असल्याचे आमदार प्रा. जयंत आसगावकर, शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
साने गुरुजी वसाहत, कोल्हापुर : ‘शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबतचा (टीईटी) अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा,’ यासह विविध मागण्यांसाठी ‘कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ’तर्फे शुक्रवारी (ता. ५) सर्व शाळा बंद ठेवल्या जाणार आहेत.

