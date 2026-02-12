कोल्हापूर

Sacbrood Virus Threat : थाईसॅकब्रूडचा प्रादुर्भाव; ६० टक्के मधमाश्यांच्या वसाहती नष्ट, पर्यावरणासाठी धोक्याची घंटा

Honey Bees : मधमाश्यांच्या वसाहतींवर थाईसॅकब्रूड या विषाणूजन्य रोगाचा मोठा प्रादुर्भाव झाल्याने पर्यावरण आणि कृषी क्षेत्रासमोर गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. यंदा तब्बल ६० टक्क्यांहून अधिक वसाहती प्रभावित झाल्याचा दावा मधमाशीपालकांनी केला आहे.
Beekeepers inspect damaged

sakal

कुंडलिक पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुडित्रे : गतवर्षीपेक्षा यंदा मधमाश्‍‍यांच्या वसाहती मोठ्या प्रमाणात घटल्या आहेत. यामुळे पर्यावरणाला धोक्याची घंटा ठरली आहे. मधमाश्यांना थाईसॅकब्रूड या विषाणूजन्य रोगाने ग्रासल्याने पर्यावरणासह मधमाशी पालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. शासन व शास्त्रज्ञ यांच्याकडून यावर उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.

