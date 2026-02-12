Sacbrood Virus Threat : थाईसॅकब्रूडचा प्रादुर्भाव; ६० टक्के मधमाश्यांच्या वसाहती नष्ट, पर्यावरणासाठी धोक्याची घंटा

कुडित्रे : गतवर्षीपेक्षा यंदा मधमाश्यांच्या वसाहती मोठ्या प्रमाणात घटल्या आहेत. यामुळे पर्यावरणाला धोक्याची घंटा ठरली आहे. मधमाश्यांना थाईसॅकब्रूड या विषाणूजन्य रोगाने ग्रासल्याने पर्यावरणासह मधमाशी पालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. शासन व शास्त्रज्ञ यांच्याकडून यावर उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे..यंदा मोठ्या प्रमाणात मधमाश्यांच्या वसाहतीची संख्या घटक आहे. विविध शत्रू, कीटक, रासायनिक कीटकनाशके, जमिनीची यांत्रिक मशागत आणि पीक पद्धतीमुळे परागीभवनास व मधमाश्यांच्या वसाहतींना धोका निर्माण होत आहे. देशभरात थाईसॅकब्रूड हा मधमाश्यांच्या वसाहतींना होणारा विषाणूजन्य रोग पसरला आहे. .Nashik Grapes Export : नाशिकच्या द्राक्षांचा परदेशात डंका! नेदरलँड अन् जर्मनीसाठी पहिली ३० टनांची खेप रवाना.यामुळे मधमाश्यांचे जीवनमान अडचणीत आले आहे. मधमाशी पालकांच्या माहितीनुसार ६० टक्के वसाहती अडचणीत आल्याचे सांगण्यात आले आहे. पाटगावसह जिल्ह्यात ४५० मधमाशी पालक असून, सुमारे २० टन मध गोळा केला जातो. पर्यावरणाला गती देणाऱ्या या मधमाशा विषाणूजन्य रोगामुळे धोक्यात आल्या आहेत. मधमाश्यांच्या वसाहती मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे..मधमाश्यांना होणारा थाईसॅकब्रूड विषाणू थायलंडमध्ये प्रथम १९७५ मध्ये आढळला. त्यानंतर देशात १९९३ पासून हा रोग पसरला आहे. यामुळे वसाहतींची संख्या कमी झाली आहे. या रोगामुळे मधमाश्यांच्या अळ्या आणि ब्रूड यांवर परिणाम होत आहे. .Sangli Chinese Muscat : चीनची ‘मस्कत’ द्राक्षे भारतीय बाजारात घुसली; द्राक्ष बागायतदारांसाठी धोक्याची घंटा.या विषाणूमुळे अळ्या आणि ब्रूडमध्ये समस्या येतात, ज्यामुळे वसाहती कमजोर होतात आणि मध उत्पादन कमी होते. हा मधमाश्यांच्या वसाहतींसाठी गंभीर धोका आहे. याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. .पर्यावरण आणि मधमाश्यांचे मूल्य मधमाशा, फुलपाखरे परागीभवनास उपयुक्त जीव आहेत. मानवी क्रियाकलापांमुळे त्यांचे अस्तित्त्व धोक्यात येत आहे. परागीभवनामुळे विविध पिकांसह अनेक वनस्पतींमध्ये प्रजोत्पादन होते. यामुळे विविध बीज, फळे आणि फुले प्राण्यांना व मानवास अन्न म्हणून प्राप्त होतात..अन्नपिके आणि परागीभवनजगभरातील अन्नपिके परागीभवनावर अवलंबून आहेत. जगात फुलपाखरू, पक्षी आणि वटवाघूळ यांसारख्या विविध प्रजाती आहेत. यात सर्वांत मोठे योगदान हे मधमाश्यांचे आहे. जगात मधमाश्यांच्या २ लाख ५०,००० प्रजाती आहेत. जगाच्या एकूण पीक उत्पादनात ३५ टक्के योगदान मधमाश्यांचे आहे. जगभरातील ११५ प्रमुख अन्न पिकांपैकी ८७ पिके परागीभवनावर अवलंबून आहेत..मधमाशी संवर्धनासाठी उपायदेशी वनस्पतींचे विविध संच लावणेशाश्वत कृषी पद्धतींमधून उत्पादने खरेदी करणेबागा, शेतात कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके टाळामधमाश्यांचे पोळे प्रायोजित करणेमधमाशी व पक्ष्यांसाठी पाण्याचे भांडे ठेवणेसेंद्रिय कीटकनाशके वापरणे,.मधमाशीसाठी पूरक पिके, वनस्पती लावणे थाईसॅकब्रूड विषाणूमुळे ८० टक्के माझ्या वसाहती निघून गेल्या. मध उद्योग अडचणीत आला आहे. परिणामी पर्यावरणाचे संतुलन बिघडणार आहे. शासनाने तातडीने उपाययोजना हाती घ्यावी.- सचिन देसाई, अंतुर्ले (भुदरगड), मधमाशी पालक.थाईसॅकब्रुड रोगामुळे मधमाशीपालन धोक्यात आहे. महाराष्ट्र राज्य खादी मंडळ, महाराष्ट्र शासन, नॅशनल बी बोर्ड, कृषी अनुसंधान परिषद या संस्थांनी पुढाकार घेऊन ठोस निधी द्यावा. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी प्रोत्साहन द्यावे.- दयावान पाटील, मधमाशी पालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.