Police Action Airport : चोरट्यांचा पण नादखुळा! पळून जाण्यासाठी केला विमानाचा वापर, शेवटी चोर ते चोर पोलिसांनी केला करेक्ट कार्यक्रम

Sangli Police : गांधीधाम-बंगळूर रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या रेखा मनोजकुमार मालपाणी यांच्या तब्बल २३ तोळे सोने चोरीचा छडा लावण्यात मिरज लोहमार्ग पोलिसांना यश आले. मिरज लोहमार्ग पोलिस ठाण्याकडील सर्व्हेलन्स पथकाने हरियाना राज्यातील सराईत सांसा टोळीतील कुलदीप रामफळ, अमितकुमार बलवानसिंग, अजय सतीशकुमार, मोनू राजकुमार, हवासिंग फत्तेसिंग यांना अटक केली आहे. त्यांना न्यायालयासमोर हजर केले असता नऊ दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली..याबाबतची माहिती अशी, की बडोदा, सुरत येथून इचलकरंजी येथील एका नातेवाइकाच्या लग्नासाठी गांधीधाम-बंगळूर रेल्वेने मिरजेत दाखल झालेल्या रेखा मनोजकुमार मालपाणी या रेल्वेतून उतरताना संशयित पाचजणांनी हातचालाखीने सोन्याचे दागिने असलेली ट्रॉली लांबविली. चोरी लक्षात येताच मालपाणी यांनी मिरज लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. लोहमार्ग पोलिसांनी तक्रारदारांच्या वर्णनानुसार स्थानकातील सीसीटीव्हीच्या आधारे संशयितांचा माग काढला. ते सांगली बसस्थानकमार्गे कोल्हापूर, गोव्याकडे पसार झाल्याचे स्पष्ट झाले..दरम्यान,ते गोवा येथून विमानाने दिल्ली येथे गेल्याचे लक्षात येताच लोहमार्ग पोलिसांनी दिल्ली विमानतळ पोलिसांशी संपर्क साधून संशयित चोरट्यांच्या सीट क्रमांकासह माहिती पुरवली. मिरज लोहमार्ग पोलिस विमानाने दिल्लीत दाखल होत दिल्लीतील चोरट्यांना जेरबंद केले. दरम्यान,चोरट्यांचा सांगली ते कोल्हापूर बसने आणि गोवा ते दिल्ली विमान प्रवास पाहता एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकाला शोभेल अशी फिल्मी स्टाईल चोरी मिरज लोहमार्ग पोलिसांनी उघडकीस आणली..ही कारवाई पुणे लोहमार्ग पोलिस अधीक्षक अश्विनी सानप, अप्पर अधीक्षक रोहिदास पवार, उपाधीक्षक रवींद्र गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मिरज लोहमार्ग पोलिस स्टेशनचे निरीक्षक सुभाष मुंढे, प्रभारी अधिकारी सहाय्यक निरीक्षक रुपाली गोरड, प्रभाकर कुपेकर, पोलिस उपनिरीक्षक सुनील माने, धनंजय चव्हाण, मोहसीन पटेल, तौफिक पटेल, सावंत, प्रभाकर कुपेकर, अन्सार मुजावर यांनी केली..