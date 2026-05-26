Chandgad Drowning Child : आजीच्या निधनामुळे गावी गेल्या अन् तीन शाळकरी मुलींचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू, चंदगडमधील घटना; लहान भावाचे प्रयत्न असफल...

School girls drowned in farm pond : हुंदळेवाडी (ता. चंदगड) येथे गावाशेजारी असलेल्या शेततळ्यात तीन शाळकरी मुलींचा बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. स्वराली जयवंत नाईक (वय १२, रा. होसूर), धनुष्का पुंडलिक सांबरेकर (१४) व रिया चंद्रकांत सांबरेकर (१०) (दोघीही रा. आंबेवाडी, ता. बेळगाव) अशी त्यांची नावे आहेत. चार दिवसांपूर्वी त्यांच्या आजीचे निधन झाल्याने त्या हुंदळेवाडी येथे आल्या होत्या. त्यातच आज दुपारी चारच्या सुमारास ही हृदयद्रावक घटना घडल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..घटनास्थळांवरून मिळालेली माहिती अशी, रिया, स्वराली व धनुष्का यांची आजी विमल नारायण सांबरेकर या हुंदळेवाडी येथे रहात होत्या. स्वरालीचे मूळ गाव होसूर असले, तरी ती वडिलांसोबत कोल्हापूरला राहत होती; तर धुनष्का व रिया या दोघी सख्ख्या चुलत बहिणींचे मूळ गाव आंबेवाडी असून, त्या सध्या आई-वडिलांसोबत गोव्याला राहत होत्या. चार दिवसांपूर्वी हुंदळेवाडी येथे राहणाऱ्या विमल सांबरेकर यांचे निधन झाल्याने त्या आई-वडिलांसोबत हुंदळेवाडीला आल्या होत्या..सोमवारी दुपारी चारच्या सुमारास या तिघी बहिणी खेळत खेळत गावाशेजारील दीपक पृथ्वीराज देसाई यांच्या शेततळ्याकडे गेल्या. सोबत रियाचा चार वर्षांचा भाऊही होता. तिघीही तलावाच्या काठावर चप्पल काढून बसल्या होत्या. अचानक स्वरालीचा पाय घसरल्याने ती पाण्यात पडली. तिच्या सोबत धनुष्का व रियाही शेततळ्यात पडली..काठावर खेळत असलेल्या लहान भावाने हे पाहून आरडाओरड केली. आपल्या बहिणी पाण्यात बुडत असल्याचे त्याच्या लक्षात येताच तो मोठ्याने रडू लागला. त्यावेळी तलावाच्या बाजूने जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी तत्काळ शेततळ्याकडे धाव घेतली. मुलींना पाण्याबाहेर काढले..वैद्यकीय तपासणीनंतर तिन्ही मुलींना मृत घोषित करण्यात आले. स्वराली सातवीत, धनुष्का नववीत व रिया पाचवीत शिकत होती. या घटनेमुळे हुंदळेवाडी व परिसरात शोककळा पसरली असून गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. नातेवाइकांचा आक्रोश पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे.