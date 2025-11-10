Kolhapur News: तिसंगी गणात तिरंगी लढतीची चिन्हे; काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात नव्या उमेदवारांचा प्रवेश

तिसंगी: जिल्हा परिषद मतदारसंघांतर्गत तिसंगी हा पंचायत समितीचा गण अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला आहे. परिणामी, आरक्षणाकडे डोळे लावून बसलेल्या बहुतांशी इच्छुकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. या गणातून लढण्यासाठी अनेक युवक इच्छुक आहेत. .महाविकास आघाडी व महायुतीने उमेदवारी दिल्यास लढण्याकडे काहींचा कल दिसतो. बऱ्याच कालावधीनंतर संधी मिळत असल्याने काही जण अपक्ष लढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नवीन चेहरे राजकारणात येणार असल्याने आघाडी व महायुतीकडून उमेदवारांची चाचपणी सुरू आहे.- पंडित सावंत, गगनबावडा.Gram Panchayat Election : राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल कधी वाजणार?.पंचायत समितीच्या तिसंगी गणात वेसर्डे, निवडे, तिसंगी, साखरी, किरवे, लोंघे, मुटकेश्वर या ग्रामपंचायतींचा समावेश होतो. तिसंगी, निवडे, साखरी व मुटकेश्वर ही या गणातील मोठी गावे आहेत. या गावांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. .तिसंगी गणाने गत चार निवडणुकीत २००२ मध्ये जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष पी. जी. शिंदे गटाला तर २००७, २०१२ व २०१७ मध्ये आमदार सतेज पाटील गटाला येथून प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली आहे. या गणातून अनुक्रमे गुंडा कांबळे, बंकट थोडगे, सविता भूषण कोटकर व संगीता दादू पाटील यांनी प्रतिनिधीत्व केले. .Gram Panchayat Office: तीन ग्रामपंचायतीला मिळणार स्वतंत्र इमारत; ६५ लाखांचा निधी मंजूर; आ. डहाकेंच्या पाठपुराव्याची फलश्रुती.या गणातून प्रतिनिधित्व केलेल्या सर्वांनाच सभापतिपदाची संधी मिळाली. गतवेळी या गणात झालेल्या चौरंगी लढतीत काँग्रेसच्या संगीता पाटील ह्या १०४८ मतांनी विजयी झाल्या होत्या. तिसंगी गण आमदार सतेज पाटील गटाचा बालेकिल्ला असल्याने काँग्रेसकडे उमेदवारीसाठी अनेक जण इच्छुक असल्याचे चित्र आहे. .महायुतीतून सद्य:स्थितीत उमेदवारीस इच्छुकांची संख्या कमी दिसत आहे. मात्र, महाविकास आघाडी किंवा महायुतीने उमेदवारी दिल्यास अन्य काही तरुण उमेदवार या गणातून लढण्यास इच्छुक आहेत. काहीजण पक्षाकडून उमेदवारी न मिळाल्यास अपक्ष राहण्याची शक्यता आहे. या गणात सर्वाधिक मतदानाचे गाव असलेल्या तिसंगी गावातून इच्छुकांची संख्या अधिक दिसते आहे. .अनेक इच्छुकांमुळे आघाडी व महायुतीस काटाजोड उमेदवार रिंगणात उतरावा लागणार आहे. या गणात तिरंगी लढत झाल्यास येथे रंगतदार लढत होण्याची शक्यता आहे. इच्छुक असे... काँग्रेस : सहदेव कृष्णा कांबळे (कोदे खुर्द), अमर केशव कांबळे (निवडे), सागर रामचंद्र कांबळे (तिसंगी), पिंटू सदाशिव कांबळे (तिसंगी), विष्णू दत्तू कांबळे (किरवे), सुरेखा पुरुषोत्तम तिसंगीकर (तिसंगी)..महायुती : परशुराम भिवाजी भोगावकर (लोंघे) महाविकास आघाडी किंवा महायुतीकडून उमेदवारी मिळाल्यास राजेश सातपुते (तिसंगी) व दीपक गुंडा कांबळे (लोंघे). दृष्टिक्षेपात २०१७ ची निवडणूक : संगीता दादू पाटील (काँग्रेस) २७०१ विजयी राणी सरदार खाडे (भाजप) १६५३ नंदिनी संदीप पाटील (शिवसेना) १५१३ सुनीता संजय कांबळे (भारिप) ७२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.