Kolhapur News: तिसंगी गणात तिरंगी लढतीची चिन्हे; काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात नव्या उमेदवारांचा प्रवेश

Tisangi Panchayat: तिसंगी पंचायत मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाल्यानंतर अनेक माजी इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. नव्या आरक्षणामुळे राजकारणात नवे चेहरे पुढे येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
तिसंगी: जिल्हा परिषद मतदारसंघांतर्गत तिसंगी हा पंचायत समितीचा गण अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला आहे. परिणामी, आरक्षणाकडे डोळे लावून बसलेल्या बहुतांशी इच्छुकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. या गणातून लढण्यासाठी अनेक युवक इच्छुक आहेत.

