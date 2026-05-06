सुवेंदू अधिकारी यांच्या
स्वीय सहायकाची हत्या
कोलकाता, ता. ६ (पीटीआय) : पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यात भाजप नेते तथा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहायकाची हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. या घटनेमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
माध्यमग्राम परिसरातील दोहरिया येथे हा प्रकार घडला. चंद्रनाथ रथ हे रस्त्यावरून निघाले होते, त्यावेळी अनोळखी व्यक्तींनी त्यांच्यावर जवळून गोळीबार केला, त्यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना जखमी अवस्थेत खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
प्राथमिक माहितीनुसार, हल्ल्यानंतर हल्लेखोरांनी घटनास्थळावरून पलायन केले. त्यानंतर परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला असून मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू केला आहे. हल्ल्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दरम्यान, भाजपचे नवनिर्वाचित आमदार तरुणज्योती तिवारी यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना तृणमूल काँग्रेसवर अप्रत्यक्ष टीका केली. ‘आम्ही शांततेचा संदेश देत आलो आहोत; मात्र तृणमूल काँग्रेसने मोठी चूक केली आहे.’
