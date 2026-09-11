Kolhapur Infrastructure: टोपचा उड्डाणपूल अडकला ठेकेदारांच्या वादात; सहापदरी कामाकडे महामार्ग प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष; नव्या निविदेमुळे काम आणखी लांबणार

-अभिजित कुलकर्णी नागाव : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ‘रोडवे सोल्युशन्स’ ठेकेदार कंपनीचे काम थांबविल्याने महामार्गावरील टोप येथील उड्डाणपुलाचे काम पूर्णपणे ठप्प आहे. मुदतवाढ देऊनही वेळेत काम पूर्ण न केल्यामुळे प्राधिकरणाने ही कारवाई केली. मात्र, महामार्ग प्राधिकरण आणि मुख्य ठेकेदार कंपनी यांच्यातील अंतर्गत वादाचा आर्थिक फटका उपठेकेदाराला बसला असून, उभारलेले सेंट्रिंग स्ट्रक्चर कट करून काढून घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली आहे..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.टोप येथील उड्डाणपुलाच्या कामात पिलर उभारणी पूर्ण झाली असून, गर्डरही तयार आहेत. पुलाच्या बांधकामात काँक्रिटवर प्रत्यक्ष वजन येण्यापूर्वी स्टीलच्या केबल्स किंवा तारा वापरून अंतर्गत दाब निर्माण करणारे ‘प्रीस्ट्रेस गर्डर’ वापरले जातात. या प्रीस्ट्रेस गर्डरचे कामही प्रगतिपथावर होते. दोन गर्डरमध्ये काँक्रिट ओतण्याचे काम शिल्लक राहिले होते. मात्र, याच टप्प्यावर महामार्ग प्राधिकरण आणि रोडवे सोल्युशन्स यांच्यातील वाद टोकाला पोहोचला आणि काम आहे त्या स्थितीत थांबवण्याचे आदेश दिले..त्यामुळे ओतकामासाठी तयार केलेले सेंट्रिंगचे सांगाडे काढून घेण्याशिवाय उपठेकेदाराकडे पर्याय नाही. दोन प्रीस्ट्रेस गर्डरच्या सेंट्रिंगसाठी सुमारे ८० टन सळ्यांचा वापर केला होता. चार दिवसांपासून दहा कामगार हे उभारलेले स्ट्रक्चर टप्प्याटप्प्याने कट करून काढत असून, हे काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी दोन दिवस लागणार आहेत. काम थांबल्यामुळे ठेकेदार कंपनीला कोट्यवधींचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. हे काम पूर्ववत सुरू करण्यासाठी प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार आहे. वाढीव खर्चासह नवीन अहवाल तयार करून त्याला मंजुरी मिळवणे, नवीन ठेकेदार नेमण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करणे, नवीन कंपनीची निवड करून कामाची अंतिम मुदत ठरवणे, या प्रशासकीय आणि तांत्रिक दिरंगाईमुळे टोप येथील उड्डाणपुलाचे काम लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत..राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून रोडवे सोल्युशनला ४० कोटी येणे बाकी आहे. प्राधिकरण आणि ठेकेदार अशा दोन्ही बाजूने झालेल्या कामाचे मोजमाप आणि मूल्यांकन होईल. त्यानंतर अंतिम आर्थिक व्यवहार पूर्ण होतील. अन्यथा न्यायालयीन प्रक्रिया करावी लागेल. - वरिष्ठ अधिकारी, रोडवे सोल्युशन इन्फ्रा.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदारांतील समन्वय ताणला आहे. मात्र, प्रवासी आणि वाहनधारकांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. अर्धवट सेंट्रिंग कामाच्या ठिकाणी दर्जेदार काम होण्यासाठी गंज प्रतिबंधक रासायनिक प्रक्रिया आवश्यक आहे. यासाठी प्राधिकरणाने लक्ष द्यावे. - डॉ. प्रा. विवेक शेटे, कोरे अभियांत्रिकी महाविद्यालय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.