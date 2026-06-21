Kolhapur Accident: पत्नीला पाहून घरी निघाले अन् काळाने गाठले! आई रुग्णालयात, वडिलांचा अपघातात मृत्यू; चिमुकल्यांचा आक्रोश पाहून डोळे पाणावतील

हुपरी: येथे दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात एकजण जागीच ठार झाला. सरदार मोहन गोसावी (वय ३९ सध्या रा. अंबाईनगर, हुपरी. मूळ गाव निपाणी) असे मृताचे नाव आहे. हा अपघात आज दुपारी चारच्या सुमारास हुपरी-यळगूड मुख्य रस्त्यावर हॉटेल अपेक्षाजवळ एका बेकरीसमोर घडला. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.घटनेची वर्दी अमोल सुरेश गोसावी यांनी पोलिसांत दिली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, सरदार गोसावी यांच्या पत्नी छकुली या चार दिवसांपासून येथील गावभागातील एका रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल आहेत. सरदार त्यांच्या सेवेत होते. आज दुपारी त्यांना पाहून आपल्या दुचाकीवरून (क्र. एम एच ५१ ०७४५) ते घरी निघाले होते. .दरम्यान, अचानक समोरून आलेल्या संतोष बाळासाहेब पाटील यांच्या दुचाकीने (क्र. एम एच ०८ एफ ए ३३९१) त्यांना जोराची धडक दिली. त्यात ते गंभीर जखमी झाले. नागरिकांनी त्यांना उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. पण, तत्पूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी संतोष पाटील (रा. वाळवेकरनगर हुपरी) याच्यावर गुन्हा नोंद झाला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पत्नीला पाहून घरी येतानाच ओढवला मृत्यूसरदार स्क्रॅप व्यावसायिक होते. त्यांनी अलीकडेच येथे स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला होता. त्यांच्या मागे पत्नी व एक मुलगा, मुलगी असा परिवार आहे. त्याच्या पत्नी छकुली यांना विजेचा धक्का बसल्याने चार दिवसांपासून रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. सरदार त्यांच्या सेवेत होते. पत्नींला पाहून घरी परतत असताना त्यांच्यावर मृत्यू ओढवला. आई रुग्णालयात तर वडिलांचा अपघाती मृत्यू या दुहेरी आघाताने त्यांच्या कोवळ्या मुलांनी तसेच त्यांच्या नातेवाइकांनी आरोग्य केंद्र आवारात मोठा आक्रोश केला. त्यामुळे अनेकांचे हृदय पिळवटून गेले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.