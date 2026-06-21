कोल्हापूर

Kolhapur Accident: पत्नीला पाहून घरी निघाले अन् काळाने गाठले! आई रुग्णालयात, वडिलांचा अपघातात मृत्यू; चिमुकल्यांचा आक्रोश पाहून डोळे पाणावतील

Hupari Yalgud road fatal bike collision latest news: पत्नीला विजेचा धक्का लागून रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच पतीचा दुचाकी अपघातात मृत्यू; आई रुग्णालयात, वडिलांच्या जाण्याने चिमुकल्यांवर दुहेरी आघात
Heartbreaking Loss: Breadwinner Dies in Collision, Leaving Behind Wife and Two Children

Heartbreaking Loss: Breadwinner Dies in Collision, Leaving Behind Wife and Two Children

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हुपरी: येथे दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात एकजण जागीच ठार झाला. सरदार मोहन गोसावी (वय ३९ सध्या रा. अंबाईनगर, हुपरी. मूळ गाव निपाणी) असे मृताचे नाव आहे. हा अपघात आज दुपारी चारच्या सुमारास हुपरी-यळगूड मुख्य रस्त्यावर हॉटेल अपेक्षाजवळ एका बेकरीसमोर घडला.

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